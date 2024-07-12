17 maddelik "sokak hayvanları" teklifi Meclis'e sunuldu: Ötanazi teklifte yer aldı
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin detaylarını açıklayan AKP'li Güler, sahipsiz sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını bildirdi. Güler, "Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak" dedi.
Sokak hayvanları için düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Ötanazinin de yer aldığı teklifin detaylarını aktaran AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tasarının 17 maddeden oluştuğunu bildirdi.
Teklife göre, ötanazi için yerel yönetimlere yetki verilecek. Bu kapsamda, bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacak.
Sahipsiz sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını ve kısırlaştırılacağını kaydeden Güler, "Kuduz riski taşıyan, sahiplendirilmesi mümkün olmayan ve tedavi edilemeyen hayvanlara ötanazi uygulanması imkanı tanıyoruz" dedi.
Teklife ilişkin her kesimin önerisini aldıklarını iddia eden Güler, "17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Teklife göre;
• Saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.
• Rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırılacak, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.
• Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.
• Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.
• Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.