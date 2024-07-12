17 maddelik "sokak hayvanları" teklifi Meclis'e sunuldu: Ötanazi teklifte yer aldı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin detaylarını açıklayan AKP'li Güler, sahipsiz sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını bildirdi. Güler, "Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak" dedi.

Sokak hayvanları için düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Ötanazinin de yer aldığı teklifin detaylarını aktaran AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tasarının 17 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Teklife göre, ötanazi için yerel yönetimlere yetki verilecek. Bu kapsamda, bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacak.

Sahipsiz sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını ve kısırlaştırılacağını kaydeden Güler, "Kuduz riski taşıyan, sahiplendirilmesi mümkün olmayan ve tedavi edilemeyen hayvanlara ötanazi uygulanması imkanı tanıyoruz" dedi.

Teklife ilişkin her kesimin önerisini aldıklarını iddia eden Güler, "17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.