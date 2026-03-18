17 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi kan kaybediyor!

17 Mart 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Günün en çok izlenen dizileri arasında zirve değişmese de, lider yapımın düşüş trendi sürüyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği “dünün reyting sonuçları”, “en çok izlenen dizi hangisi” ve “hangi program kaç reyting aldı” soruları yanıt buldu. İşte detaylı analiz ve güncel reyting listesi…

17 MART 2026 SALI GÜNÜNÜN REYTİNG LİDERİ

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ., düşüş trendine rağmen 6,20 reyting ile zirvedeki yerini korudu. Sezona güçlü bir başlangıç yapan dizi, son haftalarda yaşadığı gerilemeye rağmen liderliği bırakmadı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

TRT 1’in sevilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bir haftalık aranın ardından 4,73 reyting ile ikinci sıraya yerleşti. NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisi ise 3,98 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

Dizi kategorisinde genel olarak düşüş eğilimi dikkat çekerken, rekabetin giderek arttığı gözlemlendi.

17 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 6,20 2 Mehmed: Fetihler Sultanı 4,73 3 Kıskanmak 3,98 4 A.B.İ. (Özet) 3,47 5 Esra Erol’da 3,36 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,32 7 Survivor 3,17 8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,12 9 Mehmed: Fetihler Sultanı (Özet) 2,65 10 TRT 1 Ana Haber 2,63

VERİ KAYNAĞI: TİAK

PROGRAMLAR ARASI REKABET NASIL ŞEKİLLENDİ?

Günün reyting sonuçlarında yalnızca diziler değil, gündüz ve yarışma programları da dikkat çekti. Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi programlar üst sıralarda yer alırken, TV8’in popüler yarışması Survivor ise düşüş yaşayarak yedinci sıraya geriledi.

Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, günün en çok izlenen haber programı oldu.

17 Mart 2026 reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. Zirvedeki A.B.İ. dizisi liderliğini korusa da düşüş trendi dikkat çekiyor. Diğer yapımların performansı ise önümüzdeki günlerde dengelerin değişebileceğine işaret ediyor. İzleyici tercihleri ve reyting sonuçları, yayın akışlarının şekillenmesinde belirleyici olmaya devam edecek.