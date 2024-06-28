17 Mayıs hangi burç? 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 17 Mayıs hangi burç sorusu ise 17 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 17 Mayıs hangi burç? İşte 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

17 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 17 Mayıs hangi burç? İşte 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

17 MAYIS HANGİ BURÇ?

17 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

17 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

17 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

17 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1490 - Albrecht, Töton Şövalyeleri'nin büyük üstadı ve Prusya'nın ilk hükümdarı (ö. 1568)

1749 - Edward Jenner, İngiliz hekim (çiçek aşısını bulan) (ö. 1823)

1768 - Brunswick'li Caroline, Kral IV. George’un eşi olarak Birleşik Krallık ve Hanover Kraliçesiydi (ö. 1821)

1866 - Erik Satie, Fransız besteci (ö. 1925)

1868 - Horace Elgin Dodge, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1920)

1873 - Henri Barbusse, Fransız romancı ve gazeteci (ö. 1935)

1886 - XIII. Alfonso, İspanya Kralı (ö. 1941)

1897 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)

1904 - Jean Gabin, Fransız oyuncu (ö. 1976)

1907 - Ilona Elek, Macar eskrimci (ö. 1988)

1911 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı kadın oyuncu (Tarzan filmlerinde Jane'i canlandırmasıyla ünlü) (ö. 1998)

1925 - Idi Amin, Ugandalı asker ve Uganda'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 2003)

1925 - Michel de Certeau, Cizvit tarikatı mensubu olan bilim insanı, tarih, sosyoloji, felsefe, psikanaliz ve psikoloji üzerine çalışmalar yapmıştır (ö. 1986)

1926 - Dietmar Schönherr, Avusturyalı tanınmış oyuncu (ö. 2014)

1927 - Gülistan Güzey, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1987)

1929 - Branko Zebec, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1988)

1936 - Philippe Boesmans, Belçikalı klasik müzik bestecisi

1936 - Dennis Hopper, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2010)

1936 - Graham Barnett, İngiliz futbolcu (ö. 2019)

1940 - Alan Kay, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1945 - Esin Engin, Türk besteci ve müzisyen (ö. 1997)

1945 - Renate Krößner, Alman oyuncu (ö. 2020)

1946 - Udo Lindenberg, Alman rock müzisyeni, yazar ve ressam

1948 - Horst Köppel, Alman millî futbolcu ve teknik direktör

1950 - Valeriya Novodvorskaya, Rus yazar ve siyasetçi (ö. 2014)

1953 - Kasım Cömert Tokayev, Kazak diplomat, siyasetçi ve Kazakistan Devlet Başkanı

1954 - Belkıs Akkale, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci

1955 - Bill Paxton, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2017)

1956 - Bob Saget, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1958 - Paul Di'Anno, İngiliz şarkıcı

1959 - Elena Ledda, Sardinyalı sanatçı

1960 - Simon Fuller, İngiliz plak ve TV yapımcısı

1961 - Enya, İrlandalı şarkıcı

1962 - Craig Ferguson, Amerikalı komedyen

1965 - Trent Reznor, Amerikalı şarkıcı

1966 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)

1967 - Joseph M. Acaba, Porto Riko asıllı eğitmen, hydrogeologist ve NASA astronotu

1969 - José Chamot, Arjantinli millî futbolcu

1970 - Anjalika Ahurbaş, Beyaz Rus şarkıcı, oyuncu ve eski model

1970 - Giovanna Trillini, İtalyan eskrimci

1971 - Máxima, Kral Willem-Alexander'ın eşi

1972 - Ergün Penbe, Türk futbolcu ve teknik direktör

1972 - Antoni Vadell Ferrer, İspanyol Roma Katolik piskopos

1973 - Matthew McGrory, Amerikalı aktör (d. 2005)

1973 - Josh Homme, Amerikalı rock müzisyeni, şarkıcısı, müzik yapımcısı ve oyuncu

1974 - Eddie Lewis, Amerikalı millî futbolcudur

1974 - Sendhil Ramamurthy, Amerikalı oyuncu

1975 - Marcelo dos Santos, Brezilyalı eski futbolcudur

1975 - Laura Voutilainen, Fin şarkıcı

1979 - Ayda Field, Amerikalı televizyon oyuncusu

1979 - David Jarolím, Çek futbolcudur

1980 - Ilion Lika, Arnavutluk vatandaşı millî kaleci

1981 - Cosma Shiva Hagen, Alman-Amerikalı oyuncu

1981 - Şiri Meymon, İsrailli şarkıcı

1982 - Clarence Goodson, Amerikan millî futbolcu

1982 - Tony Parker, Fransız basketbol oyuncusu

1982 - Vjosa Osmani, Kosova Cumhurbaşkanı

1983 - Danko Lazović, Sırp forvet eski futbolcu

1984 - İgor Denisov, Rus eski millî futbolcu

1984 - Michael David Rosenberg, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1986 - Bojan Jokić, Sloven futbolcu

1987 - Ersan Gülüm, Türk futbolcu

1988 - Nikki Reed, Amerikalı film oyuncusu ve senarist

1988 - Martin Olsson, İsveçli millî futbolcu

1989 - Michel Morganella, İsviçreli futbolcu

1989 - Tessa Virtue, Kanadalı buz patenci

1990 - Ross Butler, Amerikalı oyuncu

1990 - Will Clyburn, Amerikan profesyonel basketbolcudur.

1990 - Leven Alice Rambin, Amerikalı oyuncu

1991 - Moran Mazor, İsrailli şarkıcı

1996 - Ryan Ochoa, Amerikalı oyuncu

1998 - Abdulrahman Akkad, Suriyeli blog yazarı ve insan hakları aktivisti

17 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

17 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

17 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

17 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

17 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.