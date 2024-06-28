17 Mayıs hangi burç? 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 17 Mayıs hangi burç sorusu ise 17 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 17 Mayıs hangi burç? İşte 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
17 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 17 Mayıs hangi burç? İşte 17 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
17 MAYIS HANGİ BURÇ?
17 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
17 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
17 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
17 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1490 - Albrecht, Töton Şövalyeleri'nin büyük üstadı ve Prusya'nın ilk hükümdarı (ö. 1568)
- 1749 - Edward Jenner, İngiliz hekim (çiçek aşısını bulan) (ö. 1823)
- 1768 - Brunswick'li Caroline, Kral IV. George’un eşi olarak Birleşik Krallık ve Hanover Kraliçesiydi (ö. 1821)
- 1866 - Erik Satie, Fransız besteci (ö. 1925)
- 1868 - Horace Elgin Dodge, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1920)
- 1873 - Henri Barbusse, Fransız romancı ve gazeteci (ö. 1935)
- 1886 - XIII. Alfonso, İspanya Kralı (ö. 1941)
- 1897 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)
- 1904 - Jean Gabin, Fransız oyuncu (ö. 1976)
- 1907 - Ilona Elek, Macar eskrimci (ö. 1988)
- 1911 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı kadın oyuncu (Tarzan filmlerinde Jane'i canlandırmasıyla ünlü) (ö. 1998)
- 1925 - Idi Amin, Ugandalı asker ve Uganda'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 2003)
- 1925 - Michel de Certeau, Cizvit tarikatı mensubu olan bilim insanı, tarih, sosyoloji, felsefe, psikanaliz ve psikoloji üzerine çalışmalar yapmıştır (ö. 1986)
- 1926 - Dietmar Schönherr, Avusturyalı tanınmış oyuncu (ö. 2014)
- 1927 - Gülistan Güzey, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1987)
- 1929 - Branko Zebec, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1988)
- 1936 - Philippe Boesmans, Belçikalı klasik müzik bestecisi
- 1936 - Dennis Hopper, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2010)
- 1936 - Graham Barnett, İngiliz futbolcu (ö. 2019)
- 1940 - Alan Kay, Amerikalı bilgisayar bilimcisi
- 1945 - Esin Engin, Türk besteci ve müzisyen (ö. 1997)
- 1945 - Renate Krößner, Alman oyuncu (ö. 2020)
- 1946 - Udo Lindenberg, Alman rock müzisyeni, yazar ve ressam
- 1948 - Horst Köppel, Alman millî futbolcu ve teknik direktör
- 1950 - Valeriya Novodvorskaya, Rus yazar ve siyasetçi (ö. 2014)
- 1953 - Kasım Cömert Tokayev, Kazak diplomat, siyasetçi ve Kazakistan Devlet Başkanı
- 1954 - Belkıs Akkale, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci
- 1955 - Bill Paxton, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2017)
- 1956 - Bob Saget, Amerikalı oyuncu ve komedyen
- 1958 - Paul Di'Anno, İngiliz şarkıcı
- 1959 - Elena Ledda, Sardinyalı sanatçı
- 1960 - Simon Fuller, İngiliz plak ve TV yapımcısı
- 1961 - Enya, İrlandalı şarkıcı
- 1962 - Craig Ferguson, Amerikalı komedyen
- 1965 - Trent Reznor, Amerikalı şarkıcı
- 1966 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)
- 1967 - Joseph M. Acaba, Porto Riko asıllı eğitmen, hydrogeologist ve NASA astronotu
- 1969 - José Chamot, Arjantinli millî futbolcu
- 1970 - Anjalika Ahurbaş, Beyaz Rus şarkıcı, oyuncu ve eski model
- 1970 - Giovanna Trillini, İtalyan eskrimci
- 1971 - Máxima, Kral Willem-Alexander'ın eşi
- 1972 - Ergün Penbe, Türk futbolcu ve teknik direktör
- 1972 - Antoni Vadell Ferrer, İspanyol Roma Katolik piskopos
- 1973 - Matthew McGrory, Amerikalı aktör (d. 2005)
- 1973 - Josh Homme, Amerikalı rock müzisyeni, şarkıcısı, müzik yapımcısı ve oyuncu
- 1974 - Eddie Lewis, Amerikalı millî futbolcudur
- 1974 - Sendhil Ramamurthy, Amerikalı oyuncu
- 1975 - Marcelo dos Santos, Brezilyalı eski futbolcudur
- 1975 - Laura Voutilainen, Fin şarkıcı
- 1979 - Ayda Field, Amerikalı televizyon oyuncusu
- 1979 - David Jarolím, Çek futbolcudur
- 1980 - Ilion Lika, Arnavutluk vatandaşı millî kaleci
- 1981 - Cosma Shiva Hagen, Alman-Amerikalı oyuncu
- 1981 - Şiri Meymon, İsrailli şarkıcı
- 1982 - Clarence Goodson, Amerikan millî futbolcu
- 1982 - Tony Parker, Fransız basketbol oyuncusu
- 1982 - Vjosa Osmani, Kosova Cumhurbaşkanı
- 1983 - Danko Lazović, Sırp forvet eski futbolcu
- 1984 - İgor Denisov, Rus eski millî futbolcu
- 1984 - Michael David Rosenberg, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen
- 1986 - Bojan Jokić, Sloven futbolcu
- 1987 - Ersan Gülüm, Türk futbolcu
- 1988 - Nikki Reed, Amerikalı film oyuncusu ve senarist
- 1988 - Martin Olsson, İsveçli millî futbolcu
- 1989 - Michel Morganella, İsviçreli futbolcu
- 1989 - Tessa Virtue, Kanadalı buz patenci
- 1990 - Ross Butler, Amerikalı oyuncu
- 1990 - Will Clyburn, Amerikan profesyonel basketbolcudur.
- 1990 - Leven Alice Rambin, Amerikalı oyuncu
- 1991 - Moran Mazor, İsrailli şarkıcı
- 1996 - Ryan Ochoa, Amerikalı oyuncu
- 1998 - Abdulrahman Akkad, Suriyeli blog yazarı ve insan hakları aktivisti
17 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
17 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
17 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
17 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
17 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.