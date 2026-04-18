17 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin Adı Uzun Süre Sonra İlk Defa Değişti!

17 Nisan 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı ve cuma akşamlarının ekran dengesini değiştiren tablo netleşti. Uzun süredir zirvede yer alan yapım bu kez liderliği koruyamadı. Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta yayınlanmaması, reyting yarışında doğrudan etkisini gösterdi ve Kızılcık Şerbeti güçlü sıçramasıyla günü birinci sırada tamamladı.

Özellikle 17 Nisan 2026 reyting sonuçları, Cuma reytingleri, Kızılcık Şerbeti reyting, 20+ABC1 reyting sonuçları ve dünün reyting birincisi kim oldu sorularını gündemin üst sıralarına taşıdı. Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yaklaşık 1 puanlık artışla 9,11 reyting seviyesine çıkarak cuma liderliğini aldı.

17 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE NEDEN DEĞİŞTİ?

17 Nisan 2026 Cuma akşamının en kritik detayı, sezonun rekortmen yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta ekrana gelmemesi oldu. Geçen hafta açık ara zirvede yer alan dizi yayınlanmayınca, liderlik koltuğu boş kaldı ve bu boşluğu en güçlü şekilde değerlendiren yapım Kızılcık Şerbeti oldu.

Bu değişim yalnızca gün birincisini değil, ilk 10 sıralamasının genel dengesini de etkiledi. Kızılcık Şerbeti’nin ana bölümü birinci sıraya yerleşirken, özet bölümü de ikinci sıraya çıkarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Böylece 17 Nisan 2026 reyting sonuçları içinde en çok konuşulan başlık, zirvenin uzun süre sonra ilk kez el değiştirmesi oldu.

17 NİSAN 2026 CUMA 20+ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

İşte 17 Nisan 2026 Cuma günü 20+ABC1 grubunda günlük en çok izlenen ilk 10 program listesi:

Sıra Program Reyting 1 Kızılcık Şerbeti 9,11 2 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,19 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,65 4 Esra Erol'da 3,65 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,35 6 ATV Ana Haber 2,78 7 Rafadan Tayfa Kapadokya (T.S) 2,53 8 Bil Bakalım 2,48 9 Kanal D Ana Haber 2,04 10 Show Ana Haber 2,03

Veri kaynağı: TİAK

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN GÜÇLÜ SIÇRAMA GELDİ

Show TV’nin dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti, 17 Nisan 2026 Cuma günü yaklaşık 1 puanlık artışla 9,11 reyting elde etti. Bu yükseliş, diziyi sadece günün en çok izlenen yapımı yapmakla kalmadı; aynı zamanda uzun süredir devam eden cuma zirvesi düzenini de değiştirdi.

Dizinin özet bölümü de 4,19 reyting ile ikinci sıraya yerleşti. Böylece Kızılcık Şerbeti, hem ana bölümü hem de özet bölümüyle listenin en üst iki basamağını kapatarak günü domine etti.

TAŞACAK BU DENİZ’İN YAYINLANMAMASI REYTİNG TABLOSUNU NASIL ETKİLEDİ?

17 Nisan 2026 reyting sonuçlarının en belirleyici unsuru, Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta yayınlanmaması oldu. Geçen hafta cuma gününün açık ara lideri olan yapımın ekranda olmaması, zirve yarışının yönünü tamamen değiştirdi.

Bu yüzden 17 Nisan akşamında reyting liderliği yeni bir isme geçti. Uzun süredir zirvenin değişmemesine alışan izleyici için bu tablo, haftanın en dikkat çekici medya gelişmelerinden biri haline geldi.

10 NİSAN 2026 VE 17 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Geçen hafta ile bu haftanın reyting tablosu yan yana getirildiğinde, zirvenin neden değiştiği daha net görülüyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz 14,91 reytingle ilk sırada yer alırken, 17 Nisan 2026 Cuma günü yayınlanmaması nedeniyle zirve Kızılcık Şerbetiye geçti.

Sıra 10 Nisan 2026 Cuma Reyting 17 Nisan 2026 Cuma Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,91 Kızılcık Şerbeti 9,11 2 Kızılcık Şerbeti 8,23 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,19 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,36 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,65 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,22 Esra Erol'da 3,65 5 Esra Erol'da 4,11 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,35 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,10 ATV Ana Haber 2,78 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,77 Rafadan Tayfa Kapadokya (T.S) 2,53 8 Arka Sokaklar 3,21 Bil Bakalım 2,48 9 ATV Ana Haber 2,90 Kanal D Ana Haber 2,04 10 İddiaların Aksine 2,32 Show Ana Haber 2,03

İKİ HAFTALIK REYTİNG TABLOSU NE ANLATIYOR?

Karşılaştırmalı tablo, 10 Nisan 2026 reyting sonuçları ile 17 Nisan 2026 reyting sonuçları arasındaki farkı net biçimde ortaya koyuyor. Geçen hafta zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz ve özet bölümü, bu hafta listede yer almadı. Bunun sonucunda Kızılcık Şerbeti hem ana bölümüyle hem özet bölümüyle daha yukarı çıktı.

Ayrıca Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisinin de bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemesi, cuma gününün genel reyting akışında dikkat çekici bir boşluk yarattı. TRT 1’de dizi yerine yayınlanan Rafadan Tayfa Kapadokya filmi 2,53 reytingle yedinci sıraya yerleşirken, TV8’de Bil Bakalım 2,48 reytingle sekizinci sırada kaldı.

17 NİSAN 2026 CUMA GÜNÜNÜN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Kızılcık Şerbeti

9,11 reytingle günün birincisi oldu. Güçlü yükselişiyle cuma liderliğini aldı.

Kızılcık Şerbeti (Özet)

4,19 reytingle ikinci sıraya çıktı ve dizinin genel performansını daha da güçlendirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

3,65 reytingle günü üst sıralarda tamamladı ve gündüz kuşağındaki gücünü korudu.

Esra Erol'da

3,65 reytingle Müge Anlı ile aynı seviyede yer aldı ve ilk dört içindeki yerini aldı.

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

3,35 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

17 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÇOK KONUŞULUYOR?

Bu tablonun çok konuşulmasının temel nedeni, uzun süredir cuma akşamlarında oluşan istikrarlı zirve sıralamasının bozulmuş olmasıdır. Taşacak Bu Deniz’in yayınlanmaması, reyting liderliğini doğrudan etkileyen en önemli gelişme oldu.

Diğer yandan Kızılcık Şerbeti’nin yaklaşık 1 puanlık sıçrama yaparak zirveye çıkması, dizinin ekrandaki gücünü bir kez daha gösterdi. Bu nedenle 17 Nisan 2026 reyting sonuçları yalnızca günlük bir tablo değil, aynı zamanda haftalık ekran rekabetinin yön değiştirdiği bir gün olarak öne çıktı.

17 Nisan 2026 reyting birincisi hangi program oldu?

17 Nisan 2026 Cuma günü 20+ABC1 grubunda günün birincisi 9,11 reytingle Kızılcık Şerbeti oldu.

17 Nisan 2026 Cuma günü zirve neden değişti?

Sezonun rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz bu hafta yayınlanmadığı için zirve değişti ve liderlik Kızılcık Şerbeti’ne geçti.

Kızılcık Şerbeti kaç reyting aldı?

Kızılcık Şerbeti, 17 Nisan 2026 Cuma günü 9,11 reyting aldı.

Kızılcık Şerbeti özet bölümü kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti (Özet), 4,19 reytingle günü ikinci sırada tamamladı.

10 Nisan 2026 Cuma reyting birincisi neydi?

10 Nisan 2026 Cuma günü reyting birincisi 14,91 reytingle Taşacak Bu Deniz olmuştu.

Arka Sokaklar 17 Nisan 2026’da listede neden yok?

Kanal D dizisi Arka Sokaklar bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmediği için ilk 10 listesinde yer almadı.

17 Nisan 2026 gününün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,35 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Rafadan Tayfa Kapadokya kaçıncı sırada yer aldı?

Rafadan Tayfa Kapadokya (T.S), 2,53 reytingle yedinci sırada yer aldı.