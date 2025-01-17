17 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
Türkiye'yi etkileyen soğuk hava Ankara'da da etkisini gösteriyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.
Türkiye'de etkili olan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da yağış bekleniyor mu? Detaylara bakalım:
ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara'da bugün (17 Ocak 2025) hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık Ankara'da en düşük 1, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülecek.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Ankara'da önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle olacak:
ANKARA'DA HAFTASONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara'da cumartesi ve pazar günü sisli ve soğuk geçecek. Ankara'da hava sıcaklığı cumartesi günü en düşük -1 en yüksek 6 derece olarak ölçülecek. Pazar günü ise Ankara'da hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.