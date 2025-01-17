17 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de etkili olan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da yağış bekleniyor mu? Detaylara bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara'da bugün (17 Ocak 2025) hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık Ankara'da en düşük 1, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle olacak:

ANKARA'DA HAFTASONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da cumartesi ve pazar günü sisli ve soğuk geçecek. Ankara'da hava sıcaklığı cumartesi günü en düşük -1 en yüksek 6 derece olarak ölçülecek. Pazar günü ise Ankara'da hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.