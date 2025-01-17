17 Ocak 2025 İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'yi bir süredir etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre bugün (17 Ocak 2025) İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İstanbul'da bugün sıcaklık en düşük 3, en yüksek ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık bir hava beklenen İstanbul'da akşam saatlerinde sıcaklık düşecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'un 5 günlük hava tahmini şu şekilde:

HAFTASONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İStanbul'da cumartesi ve pazar günü açık ve sisli bir hava bekleniyor. İStanbul'da haftasonu yağış olmayacak. Sıcaklıklar cumartesi günü 1-10, pazar günü 2-11 derece civarında tahmin ediliyor.