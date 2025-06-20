17 örgütten Tayfun Kahraman çağrısı: Derhal serbest bırakılsın!

HABER MERKEZİ

17 sivil toplum örgütü ve dernek tarafından MS hastası olan ve 3 yıldan uzun zamandır Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman''ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hakkında tek bir somut delil olmadan, hukukun tüm evrensel ilkelerinin gözardı edildiği bir yargı süreci sonunda diğer arkadaşlarıyla birlikte 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı" denildi.

Tayfun Kahraman'a gerekli tetkikler için üç ay sonraya randevu verildiği hatırlatılan açıklamada, "Oysa, MS hastası olduğu bilinmesine rağmen üç yıldır Silivri Cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın durumunda üç ay epey uzun bir süre" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Tayfun Kahraman, İstanbul'a ve İstanbul halkına bilimsel ve insani bir yaklaşımla fedakarca hizmet eden bir şehir plancısı ve akademisyendir. Bizler buna şahidiz. Rant hırsıyla kent hakları,barınma hakları, çevre hakları çiğnenmek istendiğinde o her zaman bunlara karşı durmuş, insanca yaşanabilir bir İstanbul ve Türkiye için çalışmıştır. Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, çok geç olmadan gerekli tedavi olanaklarına ulaşmalı, ailesine ve öğrencilerine kavuşmalıdır. Adaleti geciktirmeden hemen!"

Açıklamayı yapan kurumlar ise şunlar:

Bakırköy Kent Savunması

Beylerbeyililer Derneği

Beyoğlu Kent Savunması

GOP Barınma Hakkı Meclisi

Haliç Dayanışması

İstanbul Hepimizin Girişimi

İstanbul Kent Savunması

İstanbul Şehir Plancıları Odası

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kent Nöbetçileri

Kuzey Ormanları Savunması

Politeknik

Sarıyer Kent Dayanışması

Sulukule Platformu

Validebağ Gönüllüleri

Validebağ Savunması

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