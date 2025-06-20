17 örgütten Tayfun Kahraman çağrısı: Derhal serbest bırakılsın!
Aralarında sivil toplum örgütleri ve derneklerin de olduğu 17 kurum, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Derhal serbest bırakılmalı, çok geç olmadan gerekli tedavi olanaklarına ulaşmalı, ailesine ve öğrencilerine kavuşmalıdır. Adaleti geciktirmeden hemen" sözlerine yer verdi.
HABER MERKEZİ
17 sivil toplum örgütü ve dernek tarafından MS hastası olan ve 3 yıldan uzun zamandır Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman''ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.
"Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hakkında tek bir somut delil olmadan, hukukun tüm evrensel ilkelerinin gözardı edildiği bir yargı süreci sonunda diğer arkadaşlarıyla birlikte 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı" denildi.
Tayfun Kahraman'a gerekli tetkikler için üç ay sonraya randevu verildiği hatırlatılan açıklamada, "Oysa, MS hastası olduğu bilinmesine rağmen üç yıldır Silivri Cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın durumunda üç ay epey uzun bir süre" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Sevgili Tayfun Kahraman, İstanbul'a ve İstanbul halkına bilimsel ve insani bir yaklaşımla fedakarca hizmet eden bir şehir plancısı ve akademisyendir. Bizler buna şahidiz. Rant hırsıyla kent hakları,barınma hakları, çevre hakları çiğnenmek istendiğinde o her zaman bunlara karşı durmuş, insanca yaşanabilir bir İstanbul ve Türkiye için çalışmıştır. Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, çok geç olmadan gerekli tedavi olanaklarına ulaşmalı, ailesine ve öğrencilerine kavuşmalıdır. Adaleti geciktirmeden hemen!"
Açıklamayı yapan kurumlar ise şunlar:
Bakırköy Kent Savunması
Beylerbeyililer Derneği
Beyoğlu Kent Savunması
GOP Barınma Hakkı Meclisi
Haliç Dayanışması
İstanbul Hepimizin Girişimi
İstanbul Kent Savunması
İstanbul Şehir Plancıları Odası
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kent Nöbetçileri
Kuzey Ormanları Savunması
Politeknik
Sarıyer Kent Dayanışması
Sulukule Platformu
Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Savunması
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