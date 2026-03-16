17 sendikadan Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına yönelik ortak açıklama: "İşçi sınıfının mücadelesi baskılarla durdurulamaz"

17 sendika ortak açıklama yayımlayarak Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Sendikalar, açıklamada "Gaziantep’teki patronlar işçilerin direnişlerini kırmak, emeklerini daha rahat sömürmek için her türlü baskı yöntemine başvurmaktadır. Ancak bilinmelidir ki; işçi sınıfının mücadelesi baskılarla durdurulamaz. Mehmet Türkmen yalnız değildir" dedi.

Mehmet Türkmen, Gaziantep’te Sırma Halı işçilerinin direniş alanında gerçekleştirdiği konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Aralarında DİSK’e bağlı sendikaların ve bağımsız örgütlenmelerin de bulunduğu 16 sendika, yayımladıkları ortak metinde Türkmen’in tutuklanmasının "hukuksuz ve haksız" olduğunu belirtti. Bildiride, iktidarın devlet kurumlarını patronların çıkarlarını korumak amacıyla bir baskı aygıtı olarak kullandığı kaydedilirken, işçi haklarını savunmanın bir suç gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sendikaların açıklaması şöyle:

"Mehmet Türkmen Yalnız Değildir!"

"BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen dün evine yapılan baskınla jandarma tarafından gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından hukuksuz ve haksız bir şekilde tutuklanmıştır. Mehmet Türkmen’in gözaltına alınma gerekçesi, Gaziantep’te bulunan Sırma Halı işçilerinin direniş alanında yaptığı konuşmadır.

AKP iktidarı patronların çıkarlarını korumak için devletin tüm kurumlarını bir baskı aygıtı olarak kullanmaktadır. İşçilerin ve emekçilerin haklarını savunmak suç gibi gösterilmektedir. İşçi ve emekçiler ekonomik krizin tüm faturasını öderken, işyerlerinde de her türlü baskı ve hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmaktadır. Sermayedarlar işçilerin yalnızca haklarını gasp etmekle kalmıyor; uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla işçilerin hayatlarını da çalıyorlar.

Mehmet Türkmen’in tutuklanması ilk değildir. Gaziantep’teki patronlar işçilerin direnişlerini kırmak, emeklerini daha rahat sömürmek için her türlü baskı yöntemine başvurmaktadır. İşçilerin ses çıkarmasını, haklarını talep etmesini ve direnmesini istemiyorlar. Bu nedenle mücadele edenleri gözaltı ve tutuklamalarla susturabileceklerini sanıyorlar.

Ancak bilinmelidir ki; işçi sınıfının mücadelesi baskılarla durdurulamaz. Bizler sendikalar ve emek örgütleri olarak BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in yalnız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramayacaktır. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyütmeye, insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mehmet Türkmen Derhal Serbest Bırakılsın!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!"

İmzacı Sendikalar: Bağımsız Emek (Bağımsız Büro ve Özel Eğitim Emekçileri Sendikası), Bağımsız Maden İş (Bağımsız Maden İşçileri Sendikası), Dev Yapı-İş (Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası), DGD-SEN (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası), EDS (Emekliler Dayanışma Sendikası), Elektrik Gaz Su ve Baraj Çalışanları, DİSK Enerji-Sen (Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası), İnşaat-İş (İnşaat İşçileri Sendikası), KATAŞ-SEN (Karayolu ve Taşıma İşçileri Sendikası), Limter-İş (Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası), OTİS (Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası), Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, PTT-SEN (Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası), Tarım-Sen (Tüm Tarım ve Orman İşçileri Sendikası), TOMİS (Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası), TSS İş-2025 (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası), Yapı Yol-İş (Yapı ve Yol İşçileri Sendikası)