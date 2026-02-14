17 Şubat’taki Halkalı Güneş Tutulması: Ne zaman görülecek, nereden izlenecek?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girdiği ancak Güneş’i tamamen kapatamadığı durumlarda meydana geliyor. Ay, yörüngesinde Dünya’ya daha uzak konumdayken gökyüzünde daha küçük görünür. Bu nedenle Güneş’in ortası örtülürken kenarları parlak bir halka şeklinde kalır.

Bu görsel etki, halk arasında “ateş çemberi” olarak da adlandırılıyor.

17 ŞUBAT’TAKİ TUTULMA NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Uluslararası Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Enstitüsü’nün açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek.

17 Şubat’ta meydana gelecek tutulma, uluslararası saatle (UTC) sabah saatlerinde başlayacak ve birkaç saat sürecek. Tutulmanın en belirgin evresi, total halkasal faz olarak adlandırılan kısa süreli maksimum örtülme anı olacak.

NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Tutulmanın halkasal fazı, belirli bir dar hat üzerinden görülebilecek. Bu hatta kalan ülkelerde Güneş “halka” şeklinde izlenebilecek.

Türkiye ise tutulmanın tam hattı üzerinde yer almıyorsa, yalnızca parçalı tutulma olarak gözlem yapılabilecek. Bu durumda Güneş’in bir bölümü örtülecek ancak halka görünümü oluşmayacak.

En net gözlem için tutulma hattına yakın bölgelerde açık ve bulutsuz hava koşulları gerekiyor.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENİR Mİ?

Uzmanlar, halkalı tutulma dahil olmak üzere hiçbir Güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Güneş’e doğrudan bakmak kalıcı göz hasarına yol açabilir.

Güvenli izleme için:

ISO 12312-2 sertifikalı Güneş gözlüğü kullanılmalı

Kaynak gözlüğü, CD, film gibi yöntemlere başvurulmamalı

Teleskop veya dürbün kullanılıyorsa mutlaka özel Güneş filtresi takılmalı

Unutulmamalı ki halkalı tutulmada Güneş hiçbir zaman tamamen kararmadığı için risk daha yüksektir.

HALKALI TUTULMA İLE TAM TUTULMA ARASINDAKİ FARK NE?

Tam Güneş tutulmasında Güneş tamamen örtülür ve gökyüzü birkaç dakika karanlığa bürünür.

Halkalı tutulmada ise Güneş’in kenarları parlak kalır; bu nedenle:

Gökyüzü tamamen kararmayabilir

Sıcaklık düşüşü daha sınırlı olur

Çıplak gözle bakma riski daha fazladır

BU TUTULMA NEDEN ÖNEMLİ?

Halkalı tutulmalar, Ay’ın yörüngesel konumuna bağlı olarak belirli aralıklarla gerçekleşir. Ancak her tutulma aynı bölgeden izlenemez.

Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar için 17 Şubat tutulması, yılın dikkat çeken astronomi olaylarından biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye’den tam halka fazı görülmeyecek olsa bile, parçalı tutulma evresi gözlemlenebilecek.

Gözlem yapmak isteyenler ufku açık bir alan seçmeli, gözlüklerini önceden temin etmeli, bulutluluk durumunu kontrol etmeli.