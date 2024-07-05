17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 17 Temmuz hangi burç sorusu ise 17 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 17 Temmuz hangi burç? İşte 17 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

17 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 17 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 17 Temmuz hangi burç? İşte 17 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

17 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

17 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

17 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

17 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 17 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 17 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 17 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 17 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

17 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1487 - Şah İsmail, Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı (ö. 1524)

1698 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür (ö. 1759)

1744 - Elbridge Gerry, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 5. başkan yardımcısı (ö. 1814)

1884 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (ö. 1949)

1888 - Shmuel Yosef Agnon, İsrailli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970)

1889 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (ö. 1970)

1899 - James Cagney, Amerikalı oyuncu (ö. 1986)

1917 - Kenan Evren, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren general

1920 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (ö. 2010)

1922 - Halit Deringör, Türk millî futbolcu (ö. 2018)

1935 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu (ö. 2024)

1939 - Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri

1939 - Valeriy Voronin, Sovyet futbolcu (ö. 1984)

1939 - Milva, İtalyan şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1942 - Peter Sissons, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (ö. 2019)

1947 - Doğan Canku, Türk müzisyen

1949 - Geezer Butler, İngiliz müzisyen

1949 - Bruno Pradal, Fas asıllı Fransız oyuncu (ö. 1992)

1951 - Mark Bowden, Amerikalı gazeteci ve yazar

1952 - David Hasselhoff, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1954 - Angela Merkel, Alman siyasetçi

1957 - Joachim Król, Alman oyuncu

1958 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (ö. 1979)

1958 - Wong Kar-wai, Çinli sinemacı, yönetmen ve senaryo yazarı

1960 - Jan Wouters, Holllandalı futbolcu

1961 - Guru, Amerikalı rapçi (ö. 2010)

1961 - Jeremy Hardy, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 2019)

1962 - Emin Boztepe, Türk dövüş sporları ustası ve oyuncu

1963 - Regina Belle, Grammy ödülü sahibi ünlü Amerikalı sanatçı

1963 - III. Letsie, Lesotho hükümdarlığının kralı

1963 - Matti Nykänen, Fin kayakla yüksek atlama sporcusu ve şarkıcı (ö. 2019)

1967 - Makoto Kitano, Japon futbolcu

1968 - Åsunn Lyngedal, Norveçli politikacı

1969 - Jason Clarke, Avustralyalı oyuncu

1971 - Ari Barokas, Türk müzisyen ve Duman grubunun bas gitaristi

1971 - Cory Doctorow, Kanadalı bilimkurgu yazarı ve blogcu

1972 - Jaap Stam, Hollandalı futbolcu

1974 - Claudio López, Arjantinli futbolcu

1975 - Elena Anaya, İspanyol oyuncu

1975 - Evgeniya Artamonova, Rus voleybolcu

1975 - Ville Virtanen, Finlandiyalı dans müzisyeni ve DJ

1976 - Marcos Senna, İspanyol futbolcu

1976 - Anders Svensson, İsveçli millî futbolcu

1977 - Mario Stecher, Avusturyalı milli kayakçı

1978 - Émilie Simon, Fransız, synthpop müziği şarkı sözü yazarı ve yorumcusu

1978 - Katharine Towne, Amerikalı oyuncu

1979 - Douglas Murray, İşkoç yazar ve gazeteci

1979 - Mike Vogel, Amerikalı oyuncu

1980 - Emil Angelov, Eski Bulgar millî futbolcu

1980 - Javier Camuñas, İspanyol futbolcu

1980 - José Sand, Arjantinli futbolcu

1981 - Mélanie Thierry, Fransız oyuncu

1981 - Michelle Barrett, Britanyalı porno yıldızı ve çıplak model

1983 - Sarah Jones, Amerikalı oyuncu

1984 - Özlem Yılmaz, Türk oyuncu

1985 - Tom Fletcher, İngiliz şarkıcı (McFly)

1987 - Ivan Strinić, Hırvat millî futbolcu

1987 - Tigran Hamasyan, Ermeni caz piyanisti

1987 - Jeremih, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi ve prodüktör

1990 - Heinz Lindner, Avusturyalı millî futbolcu

1990 - Anıl Piyancı, Türk rap müzisyeni

1993 - Kali Uchis, Kolombiya asıllı Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

17 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

17 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

17 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

17 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

17 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 17 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

17 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

17 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

17 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

17 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 17 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.