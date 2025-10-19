17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu koşuldu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 3 kilometrelik Halk Koşusu kategorilerinde koşuldu. Bu yıl Türkiye’yle birlikte 12 ülke ve 38 ilden 432 sporcunun katılım gösterdiği maraton, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı.

21 kilometre kategorisinde Kadınlar Genel Klasmanda; 1 saat 13 dakika 19 saniye ile Bahar Yıldırım birinci, 1 saat 13 dakika 56 saniye ile Derya Kunur ikinci, Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma ise 1 saat 14 dakika 25 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Erkekler Genel Klasmanda ise Hüseyin Can 1 saat 3 dakika 57 saniye ile birinciliği göğüslerken; Ali Kaya 1 saat 4 dakika 19 saniye ile ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 1 saat 5 dakika 21 saniye ile üçüncü oldu.

Tarsus’un tarihi sokakları adım adım koşuldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen maratona katılan Meclis Üyesi Ali Uyan tarafından 21K, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok tarafından da Halk Koşusu’nun startı verildi. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal mirasını spor aracılığı ile katılımcılara sundu. Sporcular; Eski Santral Saint Paul Kuyusu, Tarihi Tarsus Evleri, Kleopatra Kapısı, Tarihi Makam Cami, Hz. Danyal Türbesi, Justinyen Köprüsü ve Tarsus Şelalesi gibi tarihi ve doğal birçok noktadan geçerek Tarsus’u adım adım koştu.

Maratona bu yıl Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Kırgızistan, Etiopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve KKTC’den sporcular katıldı. Türkiye’den ise Mersin’in yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa, Osmaniye, İstanbul, Sivas, Eskişehir, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Erzincan, Siirt, Konya, Tokat, Karaman, Antalya, Bolu, Batman, Manisa, Niğde, Kırıkkale, Afyon, Aksaray, Sakarya, Malatya, Ağrı, Kütahya, Kahramanmaraş, Bitlis, Mardin, Çorum, Zonguldak, Muş ve Erzurum’dan maraton için sporcular Tarsus’ta misafir oldu.

Toplam 1 milyon 405 bin lira ödül verildi

Maraton sonrası düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. Halk Koşusu’na katılan tüm vatandaşlara da günün anısına madalya verildi. Maratonda genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 405 bin TL para ödülü verildi. Ödül töreninde Kadınlar Genel Klasmanda dereceye girenlere ödülleri Başkan Seçer’i temsilen katılan Uyan tarafından verildi. Erkekler Genel Klasmanda ise ödülleri, Tok verdi. Ödül töreninde; Erkekler ve Kadınlar Genel Klasmanında birincilere 100’er bin, ikincilere 75’er bin, üçüncülere ise 50’şer bin TL para ödülü verildi.

"Çok güzel bir koşu ve organizasyon oldu"

Uyan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nu başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyerek, “Maratona katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Çok güzel bir koşu ve organizasyon oldu. Bugün 12 farklı ülkeden, 38 farklı ilden 432 sporcumuzu Tarsus’umuzda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bizim, böyle çalışkan, dürüst, kentine vefalı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğu müddetçe Tarsus’umuz da Mersin’imiz de böyle güzel birçok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yapacak” dedi.

"Mersin, spor kenti olma yolunda iddialı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ise Seçer’in vizyonuyla spor alanında önemli hizmetler verildiğini belirtti. Taşkın, 14 Aralık’ta Uluslararası Mersin Maratonu’nun yapılacağının hatırlatmasını yaparak, Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içinde gerçekleştirdikleri organizasyonlardan da bahsetti. Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spora sadece organizasyon anlamında değil, tesisleşme anlamında da büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Taşkın, Mersin’i tanıtmak ve Mersin’de spor bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile toplumun her kesimine sporun ulaştırıldığını ve Mersin’in, spor kenti olma yolunda iddialı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Taşkın, “Amacımız sporu her ilçeye yaymak. Vatandaşımıza 7/24 spor yaptırıyoruz. Toros Dağları’nın zirvesindeki çocukların ayağına kadar gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında başlattığımız ‘Sporbüs’ projesiyle bugüne kadar 30 bin çocuğa ulaştık. Otobüsümüz köy köy geziyor, eğitmenler eşliğinde çocuklara sporu tanıtıyoruz. Halkımız çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Mersin’de su sporları ve yüzme eğitimlerine de değinen Taşkın, “2024 yılında hizmete açtığımız Su Sporları Merkezi’nden binin üzerinde kişi faydalandı. Toroslar ilçemizde yaptığımız 25 metrelik yüzme havuzunda 2 binin üzerinde çocuğumuza yüzme kursu verdik. Toplamda 5 binden fazla kişiye yüzme eğitimi sağladık. Kadınlara yönelik sabah sporlarımız da devam ediyor” diye konuştu.

"Parkur zordu ama ipi birincilikle göğüslediğim için mutluyum"

Tarsus Yarı Maratonu’nda Kadınlar Genel Klasmanında birinci olan Bahar Yıldırım, yarış sonrası duygularını paylaştı. Birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, “Organizasyon çok enerjik ve güzel geçti. Elit sporcular olarak buraya geldiğimizde gerçekten bizlere önem ve değer veriliyor. Şampiyon olduğum için çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası yarışlarda rekabetin giderek arttığını ifade eden Yıldırım, “Artık yarı maratonlarda birçok yabancı sporcu yer alıyor. Bu rekabeti artırsa da bizler için güzel sonuçlar doğuruyor. Bu parkurda farklı eğimler ve zorlu etaplar vardı. Her sporcu gibi ben de zorlandım ama ipi birincilikle göğüslediğim için çok mutluyum” diye konuştu.

"Organizasyondan çok memnun kaldık"

Erkekler Geneş Klasmanında üçüncü olan Ahmet Alkanoğlu, ilk defa Tarsus Yarı Maratonu’na katıldığını söylerken, kendi klasmanında ilk üçte Türk sporcuların olmasının mutluluk verdiğini kaydederek, “Türk atletler olarak performans açısından hepimiz oldukça iyiyiz. Rekabetin arttığı ortamda bizler de başarılı olmaya başladık. Uluslararası arenada artık Kenyalılar ya da Afrikalı arkadaşlarımız değil de Türk atletlerin ön plana çıktığı bir ortam yaratıyoruz. Bugün sergilediğimiz performansları, umarım çok büyük arenalarda ve Avrupa Şampiyonası’nda da sergileriz. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Biz çok memnun kaldık ve seneye de burada olmayı diliyoruz” ifadelerini kullandı.