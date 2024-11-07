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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Sırbistan'la 1-1 berabere kaldı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2024 23:43
  • Giriş: 07.11.2024 23:43
  • Güncelleme: 07.11.2024 23:44
Kaynak: AA
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Sırbistan'la 1-1 berabere kaldı

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 2024-2025 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası 1. Tur son maçında Sırbistan'la 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'daki Sports Center of FA Serbia Pitch 1'de oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 34. dakikada Mustafa Azem Yortaç atarken, Sırbistan'ın golünü 61. dakikada Aleksa Petrovic kaydetti.

Bir üst tura yükselmeyi son maç öncesinde garantileyen ay-yıldızlılar, 2025 yılı bahar aylarında 2. tur maçlarını oynayacak.

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