17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman

Türkiye: 29 - Avusturya: 32

ANKARA (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Avusturya'ya 32-29 yenildi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 16-15 önde tamamlayan milliler, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.

Karşılaşmayı 32-29 kaybeden milli takım, ilk mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, gruptaki son maçını yarın Letonya ile yapacak.

A Grubu'nda oynanan günün diğer maçında İtalya, Büyük Britanya'yı 42-20 mağlup etti. B Grubu'nda ise Polonya, Bulgaristan'ı 38-14, Finlandiya da Slovakya'yı 22-19 yendi.