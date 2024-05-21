17 yaşındaki ABD'li rapçi, Instagram canlı yayınında kazara kendini öldürdü

ABD'de 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, sosyal medya için video çekerken kazara kendini vurdu. Rapçinin ailesi, cenaze masrafları için yardım kampanyası başlattı.

ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.Huncho, elindeki silahla Instagram hikayesi çekerken yanlışlıkla kendini kafasından vurdu. Huncho olay anında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Raleigh Freeman III olan genç rapçi, Instagram'da paylaştığı videoda bir tabanca ile oynarken görüldü. Tabancanın lazer nişangahı ve fenerini gösterdikten sonra, güvenlik kilidini kapattı ve tabancayı başına doğrultarak tetiği çektiği anları kameraya kaydetti.

Silahın patlamasıyla telefon yere düşem Rylo Huncho ile ilgili Suffolk polisi, 17 yaşındaki bir gencin "kazara kendini vurma sonucu" öldüğünü doğruladı ancak isim vermedi.

AİLESİ KAMPANYA BAŞLATTI

Freeman, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi, cenaze masrafları için 15,000 dolar toplamak amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlattı.

Rylo Huncho'nun Instagram'da 27 bin takipçisi, Spotify'da yaklaşık 680 aylık dinleyicisi bulunuyordu. Şarkılarında genellikle şiddet ve cinsellik temalarını işliyordu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık rap yaparken ve marihuana içerken görülüyordu.

Mart ayında TikTok'ta paylaştığı bir videoda, kendini vurduğu silahı açıkça sergilediği görüldü. Okulundan bir öğretmen olan Kara Dorsey, öğrencilerin ve ailenin bu kayıptan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Okul ailemiz dün bir kayıp yaşadı. Öğrencilerden biri ve bir yakını, annesine yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlatmamızı rica etti" dedi.