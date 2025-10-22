17 yaşındaki çocuğun ölümü: Şüpheli erkek, daha önce 5 cinayet davası nedeniyle hapis yatmış!

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde 3 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin Aydın'da gözaltına alınan Deniz Boyacı'nın daha önce 5 kişinin ölümüyle ilgili ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu isimli çocuğun ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapılması üzerine kolluk kuvvetlerince arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında Helvacılar köyü yakınlarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, olay yerine giden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenazenin saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarıldığı kaydedildi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP'TA

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğunun aynı gün saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığının, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 22 Ekim'de olayın şüphelisi D.B. Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı ortaya çıktı. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a getirileceği bildirildi.