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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 9 yaşındaki 2 çocuğu ezdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü, yol üzerinde bulunan 2 çocuğa çarptı. Yaşanan kazada 9 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Yurt
  • 01.06.2025 23:30
  • Giriş: 01.06.2025 23:30
  • Güncelleme: 01.06.2025 23:33
Kaynak: iHA
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 9 yaşındaki 2 çocuğu ezdi
FOTOĞRAF: İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü, yol üzerinde bulunan 2 çocuğa çarptı. Yaşanan kazada 9 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.İ. (17) idaresindeki 10 PF 570 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde bulunan 9 yaşındaki A.B.T. ve M.M.Ö.'ye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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