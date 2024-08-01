17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü!

Yalova'da 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve elinden tuttuğu 4 yaşındaki çocuğuna çarparak ölümüne sebep oldu.

Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a çarptı.

Baba ve oğul kaza yerinde feci şekilde can verdi. Bu sırada geriden gelen 11 yaşındaki kız çocuğu ise babasının ve kardeşinin gözleri önünde öldüğünü gördü.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

aralılar da hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen TIR sürücüsü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.