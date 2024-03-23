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17 yaşındaki futbolcu Endrick, Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk golünü İngiltere'ye attı

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki futbolcusu Endrick Felipe Moreira de Sousa, milli takımdaki ilk golünü hazırlık maçında İngiltere'ye attı.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:45
  • Giriş: 23.03.2024 23:45
  • Güncelleme: 24.03.2024 00:38
Kaynak: AA
17 yaşındaki futbolcu Endrick, Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk golünü İngiltere'ye attı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Brezilya, İngiltere'yi 1-0 yendi.

Maçın tek golünü 80. dakikada Palmeiras takımında forvet pozisyonunda görev yapan Endrick kaydetti ve milli takım ile ilk golüne imza attı.

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