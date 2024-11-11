17 yaşındaki genç annesini öldürdü, ailesinden 4 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 17 yaşındaki A. Çoban annesini öldürdü, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki A.Çoban, mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Çoban'ı bıçakladı. Ardından babası Murat Çoban'ı da yaralayan A. Çoban, alt kattaki amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralı anne Nilay Çoban hayatını kaybederken, amca Gürcan Çoban Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Çoban, dede Celil Çoban ve yenge Fatma Çoban ise bölgedeki hastanelere sevk edildi.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A. Çoban ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Çoban'ın cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Çoban'ın Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.