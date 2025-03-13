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17 yaşındaki genç halı sahada fenalaşarak hayatını kaybetti

Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 13.03.2025 16:51
  • Giriş: 13.03.2025 16:51
  • Güncelleme: 13.03.2025 16:58
Kaynak: AA-İHA
17 yaşındaki genç halı sahada fenalaşarak hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı halı saha maçında fenalaşan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç  fenalaşarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Yalavaç / Fotoğraf: İHA

Hasan Yalavaç’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yalavaç için Sancaktepe’de bulunan Hz. Ali Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Ailesi ve okuldan arkadaşları, Yalavaç’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninin ardından Hasan Yalavaç’ın naaşı mezarlığa defnedildi.

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