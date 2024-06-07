17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği kanalda kayboldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, tarlada çalıştığı esnada serinlemek için yakındaki su kanalına girdi. Olay sonrası suda kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.



Olay, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Gözlühüyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalı yanında bulunan tarlada yakınlarıyla beraber çalışan 17 yaşındaki Semur Hamudi, serinlemek için kanala girdi.

Kısa sürede gözden kaybolan Semur Hamudi’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, afad ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, Hamudi’yi arama çalışmaları devam ediyor.