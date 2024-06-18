17 yaşındaki Hilal Ece Turhan 9 gündür kayıp: Haber alınamıyor
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 9 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hilal Ece Turhan’dan haber alınamıyor. Sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
Kaynak: DHA
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde 9 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hilal Ece Turhan’un bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, sekiz gün önce evden ayrıldı.
Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece’nin bulunması için çalışma başlattı. Sekiz gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.