17 yaşındaki Kübra'nın ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Diyarbakır'da lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na amcasının arabasıyla çarparak ölümüne yol açan16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G. yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Kübra'nın ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

6 Mayıs'ta Diyarbakır Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de, C.G.'nin kullandığı amcasına ait otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarpmıştı.

17 yaşındaki Kübra çarpmanın ardından olay yerinde hayatını kaybetmişti, ehliyetsiz sürücü C.G. ise gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çarpmaya dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde süratle giden otomobilin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu’na çarptığı, Kübra'nın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu, olaya şahit olanların yardıma koştuğu görüldü.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

C.G.'nin yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve C.G. katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık C.G.’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Kübra'nın ailesinin avukatı Muhammed Tapancı, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu dosyada başından itibaren, sanık suça sürüklenmiş çocuk (S.S.Ç) olarak geçiyor, S.S.Ç.'nin ‘Olası kastla insan öldürme’ suçundan yargılanması için iddialarımız tümüyle bu yöndendi. Çünkü çok kalabalık bir yerde, 75 Caddesi’nde, Diyarbakır'ın en işlek caddesinde makas atarak 145 kilometre hızla çarpma hususu söz konusuydu. Bu tür ağır bir dosyanın bugün en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelesini yürütüyoruz.

Tabii ki bu süreçte dosyada eksiklikler de oldu. Bazı noktalarda trafik raporlarının eksikliği, daha sonra Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) gerekçesiz raporları tabii ki bizim bu süreci çok daha zorlaştırdı. Çünkü bizim her yanlışa yaptığımız itirazlar bu süreci biraz daha uzatıyor maalesef.

Dosyada birçok çelişkili rapor vardı. Geçen hafta keşif yapıldı mahkeme tarafından. Bugün duruşması yapıldı. Normalde keşiften sonra bir rapor hazırlanması gerekiyor. Kişinin hız tespitine yönelik bu rapor daha hazırlanmadı, hazırlanmadı süreden kaynaklı. Dosyada o sebeple eksik raporlar söz konusu, çelişkili raporlar söz konusu.

Daha dinlenmeyen tanıklar vardı. Ama bugün maalesef ki sanığın tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 5 ay 5,5 aylık bir tutukluluk süresinden sonra tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye kararı verildi. Biz bu tahliye kararına tabii ki itirazlarımızı yapacağız ama toplumsal vicdanı yaralayan bir husustur bu.

Çünkü bu şekilde vahim bir kaza 5 ay yatıp çıkmalık bir sonuca dönüşmemeli hiçbir zaman. Bu çocuğun çıktıktan sonra hakeza yine aynı şekilde bu sokaklarda rahat rahat dolaşmaya belki yine 140'la 150'yle bir kişinin canına kastetmeye devam edecek ama yaşamını yitiren müvekkilimiz Kübra Sofuoğlu artık geri gelmeyecek. O yüzden bu tür kazalarda ceza adalet sisteminin bu şekilde yaklaşımı, kişileri işte 3-5 ay tutarak daha sonra salıvermeleri toplumsal vicdanı yaralayan bir şeydir."

ABİSİ: KATİL ARANIZDA

Kübra’nın abisi Hasan Sofuoğlu, tahliye kararına tepki göstererek "Hız belli, yasal sınırın iki katı. Çocuğun olay yerini terk ettiği belli. Makas attığı belli. 13 yaşından beri araba kullandığı belli. Yalan ifade veriyor. Yani hala bu nasıl serbest bırakılabiliyor? İnsan aklı almıyor. 17 yaşında fen lisesini öğrencisini katleden biri dışarı çıkıyor ve şu an aranızda geziyor" dedi.