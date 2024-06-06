17 yaşındaki motosikletli kurye kazada yaşamını yitirdi

Bartın’da, motosikletle yemek siparişi bıraktıktan sonra restorana dönerken, orta refüje çarpıp düşen 17 yaşındaki motosikletli kurye Emircan Mazak hayatını kaybetti.

Bartın’da 17 yaşındaki motosikletli kurye Emircan Mazak trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bartın istikametine giden motosikletli kurye Emircan Mazak’ın kullandığı 74 AAZ 988 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞE 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Genç motosikletlinin cenazesi inceleme sonrası Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emircan Mazak’ın 1 ay önce kent merkezindeki bir restoranda motokurye olarak işe girdiği, kaza sırasında da yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğü öğrenildi.