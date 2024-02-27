17 yaşındaki Talha Çakır, motosiklet kazasında öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Talha Çakır, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ajans Haberleri 27.02.2024 14:52 Giriş: 27.02.2024 14:52

Güncelleme: 27.02.2024 14:52 Kaynak: İHA

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