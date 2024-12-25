17 yeni ESHOT hattı hizmete açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda yurttaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasının ardından; ilçelerde yaptığı toplantılar, vatandaşlar, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen istek ve talepler sonrasında yeni hatlar bir bir devreye giriyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, 17 yeni hattı yurttaşların hizmetine sundu. 2024’ün son günlerinde 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak ve böylece Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana açılan yeni otobüs hattı sayısı 19’u bulacak.

Özellikle üniversite öğrencilerinden gelen istekler sonrasında Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yeni seferler kondu. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ulaşımını kolaylaştırmak adına da diğer seferlere ilave olarak 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı yurttaşların hizmetine sunuldu.

İŞTE YENİ HATLAR

121-Mavişehir Aktarma Merkezi – Konak

207-Bayraklı KYK Kız Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi

208-Bornova Metro - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

212-Bostanlı İskele - Bornova Metro

213-Bostanlı İskele – Tınaztepe

327-İnönü Mahallesi-Bostanlı İskele

413-Ahmet Yesevi Yurdu Cumhuriyet B. - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi

508-Menderes – Konak

535-Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi

642-Akarca – Seferihisar

678-Alankıyı-Bayındır

679-Sarıyurt-Bayındır

849-Yeni Şakran Mahallesi - Aliağa Aktarma

906-Çeşme – Urla

967-Armutlu – Kemalpaşa

978-Parlak-Urla

869-Buca Toplu Konutlar-Üçkuyular Meydan

AÇILACAK HATLAR

643-DEREKÖY-BERGAMA (27.12.2024)

644-GÖÇBEYLİ-BERGAMA (27.12.2024)