170 Kimin Numarası? 170 Neden Arar? İşte Bilinmesi Gerekenler

Son zamanlarda birçok vatandaşın cep telefonlarına düşen bir numara dikkat çekiyor: 170. Kimi zaman arama olarak gelen, kimi zaman da arandığında ulaşılabilen bu üç haneli numara hakkında merak edilen sorular artıyor. “170 kimin numarası? 170 neden arar?” soruları özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte 170 numarasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

170 KİMİN NUMARASI?

170 numarası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’nin resmi çağrı merkezidir. Bu hat, aynı zamanda SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) ve Çalışma Genel Müdürlüğü ile ilgili konularda vatandaşlara destek vermek üzere hizmet sunar.

170 NEDEN ARAR?

170 numarasından gelen çağrılar genellikle vatandaşların daha önce yaptığı başvurular, şikayetler ya da bilgi talepleriyle ilgilidir. Aramanın amacı, başvurunun işleme alındığını bildirmek, bilgi güncellemesi istemek ya da sürece dair bilgilendirme yapmak olabilir.

170 numarasının arama nedenleri arasında şunlar yer alır:

SGK işlemleriyle ilgili başvuruların takibi

İŞKUR programlarına katılım talepleri

İşsizlik maaşı başvurularının durumu

Kayıt dışı çalışma veya işyeri şikayetleri hakkında bilgi isteme

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği, emeklilik işlemleri gibi konularda bilgi güncelleme

Önceki çağrı merkezi başvurularının geri dönüşleri

Eğer 170 sizi aradıysa, büyük olasılıkla daha önce yaptığınız bir başvuru veya bildirimle ilgili bilgilendirme yapılıyor demektir.

170’İ KİMLER ARAYABİLİR?

Vatandaşlar, 170 numarasını doğrudan arayarak birçok konuda bilgi alabilirler. Bu çağrı merkezi; çalışanlar, işverenler, iş arayanlar ve emekliler gibi geniş bir kesime hitap eder.

170 aranarak bilgi alınabilecek başlıca konular:

SGK hizmet dökümü ve prim gün sayısı

Emeklilik yaşı ve prim hesaplama

İŞKUR iş başvuruları ve kurs kayıtları

Kısa çalışma ödeneği başvuruları

Sosyal yardımlar hakkında genel bilgi

İş sağlığı ve güvenliği konularındaki ihbar ve şikayetler

Aramalar 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. Çağrı merkezi, Türkiye'nin her yerinden erişilebilecek şekilde ücretsizdir.

170’TEN GELEN ARAMA GÜVENLİ Mİ?

Evet, 170’ten gelen çağrılar resmi devlet kanalından yapılır. Ancak dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmak gerekir. 170 hiçbir zaman para istemez, banka bilgisi talep etmez ya da özel belge gönderimi talebinde bulunmaz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, bu dolandırıcılıkla ilgili olabilir.

Vatandaşlar, herhangi bir şüpheli durumda doğrudan ALO 170 numarasını arayarak durumu teyit edebilir.