1700 kişi ölmüştü: Myanmar’da ulusal yas ilan edildi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısı 1700'e yükseldi. Deprem nedeniyle 3 bin 400 kişi yaralandı ve yaklaşık 300 kişiye ise ulaşılamıyor.

Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.

Buna göre, depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.