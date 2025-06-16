171 Kimin Numarası? 171 Neden Arar?

“171 neden arar?” sorusunu soran vatandaşlar için yanıt net: Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 hattı, sigara bırakma sürecini takip etmek ve destek olmak için arar. Uzmanlar, size özel planlar oluşturur, randevular konusunda bilgilendirir. 171 aradığında, sigarayı bırakma kararınızda yalnız olmadığınızı bilin.

171 KİMİN NUMARASI?

171, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve sigara bırakmak isteyen bireylerin destek alabildiği resmi bir çağrı merkezidir. “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” adıyla bilinen bu numara, sigara ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz ve profesyonel destek sunmayı amaçlar.

171 NEDEN ARAR?

171 numarasından gelen çağrılar genellikle daha önce yapılan sigara bırakma başvurularıyla ilgilidir. Uzman danışmanlar, bireylerin bırakma sürecini takip etmek, destek sağlamak ya da randevu ve ilaç süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapmak için arar.

171 numarasının arama nedenleri şunlardır:

Sigara bırakma başvurusu yapan kişilere geri dönüş

Bırakma sürecine dair motivasyonel görüşmeler

Reçete, randevu ya da tedavi bilgisi sağlama

ALO 171 üzerinden kaydedilen programların takibi

Danışanlara hatırlatma ve değerlendirme aramaları

171’İ KİMLER ARAYABİLİR?

Sigara içen ve bırakmak isteyen herkes 171 numarasını arayabilir. Danışma hattı, her yaş grubundan bireye sigara bağımlılığıyla mücadelede uzman psikologlar ve sağlık personelleri tarafından destek sunar.

Vatandaşlar 171’i arayarak şunları yapabilir:

Sigara bırakma planı oluşturmak

Nikotin replasman tedavileri hakkında bilgi almak

Ücretsiz tedavi ve ilaç desteğine ulaşmak

Randevu sistemine kayıt olmak

Sürekli danışmanlık hizmeti almak

ALO 171 hattı 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet vermektedir.

171'DEN GELEN ARAMA GÜVENİLİR Mİ?

171’den gelen aramalar tamamen resmidir. Sağlık Bakanlığı’nın sigara ile mücadele politikasının bir parçası olan bu çağrılar, danışanların sürece daha kolay adapte olması için yapılır. 171, hiçbir şekilde maddi talepte bulunmaz, kişisel ya da finansal bilgi istemez.