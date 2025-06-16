171 Kimin Numarası? 171 Neden Arar?
Cep telefonlarına gelen 171 numaralı çağrılar birçok kişinin dikkatini çekiyor. Kimi zaman doğrudan arama olarak, kimi zaman da vatandaşların kendilerinin bilgi almak için başvurduğu bu numara hakkında merak büyük: “171 kimin numarası? 171 neden arar?” sorusu son günlerde arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte 171 hattı hakkında bilinmesi gerekenler…
“171 neden arar?” sorusunu soran vatandaşlar için yanıt net: Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 hattı, sigara bırakma sürecini takip etmek ve destek olmak için arar. Uzmanlar, size özel planlar oluşturur, randevular konusunda bilgilendirir. 171 aradığında, sigarayı bırakma kararınızda yalnız olmadığınızı bilin.
171 KİMİN NUMARASI?
171, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve sigara bırakmak isteyen bireylerin destek alabildiği resmi bir çağrı merkezidir. “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” adıyla bilinen bu numara, sigara ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz ve profesyonel destek sunmayı amaçlar.
171 NEDEN ARAR?
171 numarasından gelen çağrılar genellikle daha önce yapılan sigara bırakma başvurularıyla ilgilidir. Uzman danışmanlar, bireylerin bırakma sürecini takip etmek, destek sağlamak ya da randevu ve ilaç süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapmak için arar.
171 numarasının arama nedenleri şunlardır:
- Sigara bırakma başvurusu yapan kişilere geri dönüş
- Bırakma sürecine dair motivasyonel görüşmeler
- Reçete, randevu ya da tedavi bilgisi sağlama
- ALO 171 üzerinden kaydedilen programların takibi
- Danışanlara hatırlatma ve değerlendirme aramaları
171’İ KİMLER ARAYABİLİR?
Sigara içen ve bırakmak isteyen herkes 171 numarasını arayabilir. Danışma hattı, her yaş grubundan bireye sigara bağımlılığıyla mücadelede uzman psikologlar ve sağlık personelleri tarafından destek sunar.
Vatandaşlar 171’i arayarak şunları yapabilir:
- Sigara bırakma planı oluşturmak
- Nikotin replasman tedavileri hakkında bilgi almak
- Ücretsiz tedavi ve ilaç desteğine ulaşmak
- Randevu sistemine kayıt olmak
- Sürekli danışmanlık hizmeti almak
ALO 171 hattı 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet vermektedir.
171'DEN GELEN ARAMA GÜVENİLİR Mİ?
171’den gelen aramalar tamamen resmidir. Sağlık Bakanlığı’nın sigara ile mücadele politikasının bir parçası olan bu çağrılar, danışanların sürece daha kolay adapte olması için yapılır. 171, hiçbir şekilde maddi talepte bulunmaz, kişisel ya da finansal bilgi istemez.