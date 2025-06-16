172 Kimin Numarası? 172 Neden Arar?

“172 kimin numarası? 172 neden arar?” sorusunun yanıtı oldukça nettir: 172, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı, uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla kurulmuş bir ihbar ve danışma hattıdır. Uyuşturucuya karşı toplumsal bilinç oluşturmak ve mücadeleye katkı sağlamak için tüm vatandaşların kullanabileceği, güvenli ve resmi bir iletişim kanalıdır.

172 KİMİN NUMARASI?

172, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele İhbar ve Danışma Hattıdır. Yani “ALO 172”, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında oluşturulmuş resmi bir çağrı merkezidir.

Bu hat sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu madde ile ilgili bildirim ve ihbarlarını gizli ve güvenli bir şekilde yapabilir.

172 NEDEN ARAR?

172 hattından gelen aramalar genellikle, vatandaşların daha önce yaptığı ihbarlarla ilgilidir. Emniyet birimleri, ihbarı değerlendirmek, ek bilgi almak ya da bildirimle ilgili süreci bildirmek amacıyla geri dönüş yapabilir.

172’nin arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yapılan uyuşturucu ihbarları hakkında ek bilgi talebi

Yapılan bildirimin doğruluğunun teyidi

Uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme kampanyalarına destek çağrısı

Önceden kaydedilen ihbarın sonucu hakkında bilgi verme

Narkotik danışma hattı üzerinden gelen destek taleplerine geri dönüş

172'Yİ KİMLER ARAYABİLİR?

Her vatandaş, uyuşturucu kullanımı, üretimi, taşınması veya satışı ile ilgili bir durumu bildirmek için 172'yi arayabilir. Aramalar gizlidir, kimlik bilgileri kesinlikle paylaşılmaz ve hiçbir resmi işlemde isim kullanılmaz.

Ayrıca 172 üzerinden uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi alınabilir ve danışma hizmeti talep edilebilir.

172’DEN GELEN ARAMA GÜVENLİ Mİ?

Evet, 172’den gelen tüm çağrılar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen resmi aramalardır. 172 sizi aradığında, genellikle yaptığınız bir ihbarla ilgili geri dönüş yapılmaktadır. Bu çağrılar gizlilik esasına dayanır ve vatandaşın güvenliği en üst düzeyde korunur.

Dikkat: 172, hiçbir zaman banka bilgisi, para veya kişisel şifre talep etmez. Bu tür taleplerle karşılaşırsanız dolandırıcılık şüphesiyle 112’yi arayabilirsiniz.

172 HATTI NASIL ÇALIŞIR?

ALO 172 hattı, ihbarları alır ve ilgili birimlere iletir. İhbarcı, kimliğini paylaşmak zorunda değildir. Emniyet güçleri, bildirimleri ciddiyetle değerlendirir ve gereken operasyonel adımları atar. Geri bildirim gerekiyorsa, kayıtlı numaradan 172 üzerinden dönüş yapılır.

Bu sistem, halkın desteğiyle uyuşturucu ile mücadelede etkinliğin artırılmasını hedefler.