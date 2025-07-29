174 kimin numarası? 174 neden arar?

Bozuk ürünler, hijyen sorunları ya da şüpheli gıda durumlarında 174’ü arayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na ihbarda bulunabilirsiniz. Peki, 174 kimin numarası? 174 neden arar?

174 KİMİN NUMARASI?

174, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Alo Gıda İhbar ve Şikâyet Hattıdır. Bu hattı arayarak gıda ile ilgili her türlü ihbar, şikâyet ve bilgi taleplerinizi iletebilirsiniz.

174 hattı sayesinde;

Bozulmuş, tarihi geçmiş ya da sağlıksız ürünlerle ilgili şikâyette bulunabilir,

Gıda işletmelerindeki hijyen ihlallerini bildirebilir,

Gıda zehirlenmeleriyle ilgili anında bilgi verebilir,

Gıda denetimlerine katkı sağlayabilir.

174 NEDEN ARAR?

174 hattı sizi arıyorsa, daha önce yapmış olduğunuz bir gıda şikâyetiyle ilgili geri dönüş yapılması söz konusudur. Bu arama, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından bilgilendirme veya teyit amacıyla gerçekleştirilir.

174 hattı sizden asla özel bilgi ya da para talep etmez. Amaç, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaş bildirimlerine yanıt vermektir.

174’Ü KİMLER ARAYABİLİR?