175 Kimin Numarası? 175 Neden Arar?

Tüketici haklarının korunması amacıyla hizmet veren 175 Alo Tüketici Hattı, Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşların ürün ve hizmet şikayetlerini iletebilmesi için kurulmuştur. 175’i arayarak yaşadığınız alışveriş sorunlarını bildirebilir, bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca bu numaradan gelen aramalar genellikle şikâyet başvurularıyla ilgilidir ve resmi bilgilendirme amacı taşır. Ancak dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

175’İ KİMLER ARAYABİLİR?

175, Türkiye’de yaşayan tüm tüketicilere açık bir hattır. Aşağıdaki durumlarda vatandaşlar bu numarayı arayabilir:

Ayıplı mal veya hizmet şikâyeti için,

Garanti süresi içinde yaşanan sorunları bildirmek için,

İade ve değişim işlemleri hakkında bilgi almak için,

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru süreci hakkında danışmak için,

Aldığı hizmetin taahhüt edilenden farklı olduğunu belirtmek için.

Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir ve aramalar ALO hattı kapsamında ücretlendirilir.

175’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?

Genel olarak 175’ten gelen aramalar güvenlidir, çünkü bu hat doğrudan Ticaret Bakanlığı’na bağlıdır. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, kamu kurumlarının numaralarını taklit ederek vatandaşları arayıp kişisel bilgi veya para talebinde bulunabilmektedir. Bu gibi durumlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

175 gerçek bir kamu hattıdır, ancak resmi bir işlem için sizden telefon üzerinden IBAN, kredi kartı bilgisi ya da şifre talep etmez.

Arama alırsanız ve şüpheye düşerseniz, görüşmeyi sonlandırıp numarayı siz tekrar arayarak doğrulama yapabilirsiniz.

SMS ile gelen bağlantılar kesinlikle tıklanmamalı, doğruluğu resmi web sitesi üzerinden kontrol edilmelidir.

175 NEDEN ARAR?

Bu numaradan yapılan aramalar genellikle şunlar için gerçekleşir: