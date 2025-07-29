176 Kimin Numarası? 176 Neden Arar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan 176, vatandaşlara müze, etkinlik, turizm şikâyetleri ve sektörel destekler konusunda rehberlik ediyor. Peki 176 Kimin Numarası? 176 Neden Arar? İşte detaylar!

176’YI KİMLER ARAYABİLİR?

176 hattı; turizm işletmecileri, yerli ve yabancı turistler, kültürel etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar ve kamu hizmetlerinden faydalanmak isteyen herkes tarafından aranabilir. Aşağıdaki konular için 176 hattı aranabilir:

Müzeler, ören yerleri ve giriş ücretleri hakkında bilgi almak,

Turistik bölgelerde yaşanan sorunları bildirmek,

Kültürel etkinlik ve festivaller hakkında detay öğrenmek,

Bakanlık destekleri ve teşvikleriyle ilgili bilgi talep etmek,

Otel ve turizm tesisleriyle ilgili şikâyet veya öneri iletmek.

176’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?

176’dan gelen aramalar genellikle güvenlidir, çünkü bu numara doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi iletişim merkezine aittir. Ancak bazı dolandırıcılık vakalarında kamu numaralarının taklit edildiği görülmektedir. Bu nedenle temkinli olmakta fayda vardır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

176, banka bilgisi, şifre ya da özel bilgi talep etmez.

Herhangi bir ücret talep edilmez veya satış yapılmaz.

Şüpheli durumlarda çağrıyı sonlandırıp numarayı yeniden siz arayabilirsiniz.

Bakanlıkla ilgili resmi işlemler yalnızca resmî web siteleri üzerinden yürütülür.

176 NEDEN ARAR?

Bakanlık tarafından yapılan aramalar çoğunlukla şu amaçlarla gerçekleştirilir: