178 kadın edebiyatçıdan taciz ifşalarına destek: Taciz faillerini unutmayacağız

178 kadın edebiyatçı, son dönemdeki taciz ifşalarına ilişkin ortak bir imza metni yayımladı.

İmzacı edebiyatçılar, geçmişteki ve bugünkü taciz vakalarının unutulmayacağını vurgulayarak, tacizden kurtulan kadınların ve LGBTİ+’ların yanında olduklarını açıkladı.

Metinde, “Geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, taciz ve güç istismarına karşı dayanışma vurgusu yapıldı.

“EDEBİYAT TOPLUMSAL HAFIZANIN KAYDINI TUTAR”

Açıklamanın tamamı ve imzalayanların listesi şu şekilde:

"Biz edebiyatçılar olarak, geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın+'ların ve lgbtiqa+'ların yanındayız. Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar."

İmzacılar:

1. Adalet Çavdar

2. Arlin Çiçekçi

3. Arzu Erkan

4. Arzu Eylem

5. Aslı Ilgın Kopuz

6. Aslı Tohumcu

7. Asuman Susam

8. Aybike Ertürk

9. Ayça Erkol

10. Ayfer Tunç

11. Aylin Balboa

12. Aylin İşcan Yener

13. Aylin Sökmen

14. Aysu Sevtekin

15. Aysun Kara

16. Ayşe Başcı

17. Ayşe Nilay Özkan

18. Ayşe Özlem İnci

19. Ayşegül Devecioğlu

20. Ayşen Atalan Sözbilir

21. Ayşen Melik

22. Ayşen Şahin

23. Ayten Kaya Görgün

24. Bahar Ulukan

25. Başak Sayan

26. Belgin Bıyıklıoğlu

27. Belma Fırat

28. Beyda Yıldız

29. Birgül Oğuz

30. Birhan Keskin

31. Buket Arbatlı

32. Buket Uzuner

33. Burcu Aktaş

34. Burcu Alşan

35. Burcu Arman

36. Burçin Tetik

37. Ceren Gündoğan

38. Ceren Kerimoğlu

39. Çağla Çinili

40. Çiğdem Erkal

41. Çiler İlhan

42. Defne Suman

43. Demet Altınyeleklioğlu

44. Demet Ekmekçioğlu

45. Demet Yılmazkuday

46. Deniz Durukan

47. Deniz Eldam

48. Deniz Gündoğan İbrişim

49. Derya Sönmez

50. Didem Ünal Demir

51. Dilek Emir

52. Dilek Karaaslan

53. Dilek Üstündağ

54. Dilek Yılmaz

55. Dursaliye Şahan

56. Duygu Harmancı

57. Duygu Terim

58. Ebru D. Dedeoğlu

59. Elif Sofya

60. Emine Şeker

61. Eren Aysan

62. Esme Sarıtaş

63. Esra Yalazan

64. Ezgi Özsan

65. Ezgi Polat

66. Ezgi Tanergeç

67. Fatma Burçak

68. Feyza Akbulut Öner

69. Figen Alkaç

70. Figen Şakacı

71. Fulya Taşçeviren

72. Funda Ergenekon

73. Fügen Ünal Şen

74. Füsun Aymergen

75. Gamze Arslan

76. Gamze Efe

77. Gaye Boralıoğlu

78. Gonca Özmen

79. Gökçe İspi Turan

80. Gönül Kıvılcım

81. Gülayşe Koçak

82. Gülcan Ayhan

83. Gülhan Davarcı

84. Gülsüm Öz

85. Hande Çiğdemoğlu

86. Hande Ortaç

87. Hande Sarı

88. Hanife Altun

89. Hilal Solmaz

90. Iraz Şensöz

91. Irmak Zileli

92. Işıl Işık

93. Işıl Madak

94. İclal San

95. İdil Himmetoğlu

96. İlgi Erpelit

97. İlknur Atalkın

98. İrem Uzunhasanoğlu

99. Keriman Güldiken

100. Latife Tekin

101. Lütfiye Pekcan

102. Mehtap Coşkuntuna

103. Melike İlgün

104. Melike Koçak

105. Melisa Ceren Hasmaden

106. Meltem Dağcı

107. Menekşe Toprak

108. Meral Saklıyan

109. Merve Akıncı Almaz

110. Merve Yakut

111. Mevsim Yenice

112. Miray Çakıroğlu

113. Müge Arısal

114. Müge İplikçi

115. Müren Beykan

116. nacişko

117. Nazlı Doğan Özsöz

118. Nazlı Eray

119. Nermin Yıldırım

120. Neslihan Önderoğlu

121. Neslihan Yiğitler

122. Nesrin Erek

123. Nilay Örnek

124. Nilay Özer

125. Nilgün Çelik

126. Nilüfer Kuyaş

127. Nur Akpınar

128. Nur Alan

129. Nurcan Çelik

130. Nurhan Suerdem

131. Onur Bütün

132. Oya Baydar

133. Özge Doğar

134. Özlem Yılmaz

135. Öznur Unat

136. Pelin Buzluk

137. Pelin Özer

138. Raşel Meseri

139. Refika Ayşegül Uzun

140. Ruhan Bilkay

141. Seçil Hidayet

142. Seda Kaya Güler

143. Sedef Özge

144. Selcan Peksan

145. Selen Erdoğan

146. Semrin Şahin

147. Senem Timuroğlu

148. Sepin Sinanlıoğlu

149. Serap Çakır

150. Seray Şahinler

151. Sevinç Çalhanoğlu

152. Sibel Oral

153. Sibel Öz

154. Sine Ergün

155. Sitem Şanlı

156. Sona Ertekin

157. Şafak Baba Pala

158. Şebnem İşigüzel

159. Şirvan Erciyes

160. Şöhret Baltaş

161. Taçlı Yazıcıoğlu

162. Tekgül Arı

163. Tuğba İnceoğlu

164. Tuğçe Isıyel

165. Türkan Dalgıç

166. Türkay Kocaman

167. Ulviye Talaka

168. Ülkü Oktay

169. Vildan Çetin

170. Yasemin Özek

171. Yasemin Seven Erangin

172. Yasemin Sungur

173. Zehra Güngör

174. Zerrin Saral

175. Zeynep Eşin

176. Zeynep Göğüş

177. Zeynep Kaçar

178. Zühal Özkay