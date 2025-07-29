178 Kimin Numarası? 178 Neden Arar?
178 numarası, Türkiye’de medya ve yayıncılıkla ilgili konularda görev yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’e ait Alo şikâyet hattıdır. Bu hat, vatandaşların televizyon ve radyo yayınlarıyla ilgili şikâyetlerini iletebilmeleri için kurulmuştur.
178, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun televizyon ve radyo yayınlarıyla ilgili şikâyet hattıdır. Yayınlarda uygunsuz içerik, reklam ve etik ihlalleri bildirmek için bu numara kullanılabilir.
178’İ KİMLER ARAYABİLİR?
178 hattı, televizyon ve radyo yayınlarını izleyen veya dinleyen herkes tarafından kullanılabilir. Aşağıdaki durumlarda 178 aranabilir:
- Yayınlarda yer alan uygunsuz içeriklerin bildirilmesi,
- Reklamların şikâyeti,
- Yayın saatleriyle ilgili şikâyetler,
- Yayınların etik kurallara uyup uymadığının kontrolü,
- RTÜK tarafından düzenlenen bilgilendirmeler.
178’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?
178 numarasından yapılan aramalar, RTÜK tarafından gerçekleştirilmekte olup genel olarak güvenilirdir. Ancak dolandırıcılık amacıyla numaraların taklit edilme ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- RTÜK ve 178 resmi kurumlar olup, banka veya kişisel bilgi talebinde bulunmazlar.
- Şüpheli durumlarda aramayı sonlandırıp, resmi RTÜK web sitesi veya Alo 178 numarası üzerinden doğrulama yapılmalıdır.
178 NEDEN ARAR?
178 numarasından yapılan aramalar çoğunlukla:
- Daha önce yapılmış şikâyetlerin takibi,
- Yayıncı kuruluşlara yapılan uyarılar hakkında bilgilendirme,
- Kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve duyurular için,
- Yayınlarla ilgili anket ve geri bildirim çalışmaları için gerçekleştirilir.