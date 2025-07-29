178 Kimin Numarası? 178 Neden Arar?

178, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun televizyon ve radyo yayınlarıyla ilgili şikâyet hattıdır. Yayınlarda uygunsuz içerik, reklam ve etik ihlalleri bildirmek için bu numara kullanılabilir.

178’İ KİMLER ARAYABİLİR?

178 hattı, televizyon ve radyo yayınlarını izleyen veya dinleyen herkes tarafından kullanılabilir. Aşağıdaki durumlarda 178 aranabilir:

Yayınlarda yer alan uygunsuz içeriklerin bildirilmesi,

Reklamların şikâyeti,

Yayın saatleriyle ilgili şikâyetler,

Yayınların etik kurallara uyup uymadığının kontrolü,

RTÜK tarafından düzenlenen bilgilendirmeler.

178’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?

178 numarasından yapılan aramalar, RTÜK tarafından gerçekleştirilmekte olup genel olarak güvenilirdir. Ancak dolandırıcılık amacıyla numaraların taklit edilme ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

RTÜK ve 178 resmi kurumlar olup, banka veya kişisel bilgi talebinde bulunmazlar.

Şüpheli durumlarda aramayı sonlandırıp, resmi RTÜK web sitesi veya Alo 178 numarası üzerinden doğrulama yapılmalıdır.

178 NEDEN ARAR?

178 numarasından yapılan aramalar çoğunlukla: