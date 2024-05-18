18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi
Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanan 18 Mayıs ile başlayan haftada çok sayıda müzenin ücretsiz bir şekilde kapılarını açması beklenirken yurttaşlar 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz araştırması yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ise 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz sorusuna yanıt vererek yurttaşların Müzeler Haftası'nda ücretsiz ziyaret edebileceği müzeler listesini paylaştı. Peki, 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi!
Müzeler Haftası'nın gelmesiyle birlikte yurttaşlar 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz sorusunu gündeme getirdi. Her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından organize edilen Müzeler Haftası'nda yurttaşlar Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesine ulaşmaya çalışıyor. Peki, 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi!
18 Mayıs Müzeler Haftası'nda müzeler üretsiz mi?
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.
18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz?
18-19 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm askeri müzeler ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde;
- İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi,
- İstanbul Deniz Müzesi,
- İstanbul Hava Kuvvetler Müzesi,
- Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi,
- İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü,
- Çanakkale Deniz Müzesi,
- İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü,
- Mersin Deniz Müzesi,
- Hatay Deniz Müzesi.