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18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi

Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanan 18 Mayıs ile başlayan haftada çok sayıda müzenin ücretsiz bir şekilde kapılarını açması beklenirken yurttaşlar 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz araştırması yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ise 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz sorusuna yanıt vererek yurttaşların Müzeler Haftası'nda ücretsiz ziyaret edebileceği müzeler listesini paylaştı. Peki, 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi!

BirBilgi
  • 18.05.2024 15:40
  • Giriş: 18.05.2024 15:40
  • Güncelleme: 18.05.2024 15:52
18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi

Müzeler Haftası'nın gelmesiyle birlikte yurttaşlar 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz sorusunu gündeme getirdi. Her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından organize edilen Müzeler Haftası'nda yurttaşlar Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesine ulaşmaya çalışıyor. Peki, 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi!

18 Mayıs Müzeler Haftası'nda müzeler üretsiz mi?

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.

18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz?

18-19 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm askeri müzeler ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. 

Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde;

  • İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi,
  • İstanbul Deniz Müzesi,
  • İstanbul Hava Kuvvetler Müzesi, 
  • Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi,
  • İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü,
  • Çanakkale Deniz Müzesi,
  • İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü,
  • Mersin Deniz Müzesi, 
  • Hatay Deniz Müzesi.
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