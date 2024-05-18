18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi

Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanan 18 Mayıs ile başlayan haftada çok sayıda müzenin ücretsiz bir şekilde kapılarını açması beklenirken yurttaşlar 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz araştırması yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ise 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz sorusuna yanıt vererek yurttaşların Müzeler Haftası'nda ücretsiz ziyaret edebileceği müzeler listesini paylaştı. Peki, 18-19 Mayıs hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Haftası'nda ücretsiz müzeler listesi!

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