18 Aralık 2025 Güncel Döviz Kurları: Dolar ve Euro kaç lira?
Dolar bugün kaç lira oldu ve serbest piyasada günün ilk rakamları neyi gösteriyor? Euro kaç TL’den işlem görüyor ve dünkü kapanışa göre nasıl bir değişim yaşandı? Fed, ECB ve BoE faiz kararları döviz kurlarını nasıl etkileyecek ve piyasalar hangi verileri takip ediyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
18 Aralık 2025 Perşembe günü döviz piyasaları güne hareketli başladı. Özellikle dolar kaç lira? ve euro kaç TL? soruları Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alırken, serbest piyasadaki son açılış fiyatları yatırımcıların odağında. Küresel piyasalardan gelen sinyaller ve yaklaşan kritik merkez bankası kararları döviz kurlarındaki yön arayışını etkiliyor.
SERBEST PİYASADA GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
|Para Birimi
|Alış
|Satış
|Dolar (USD)
|42,7310
|42,7330
|Euro (EUR)
|50,3360
|50,3380
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7330 liradan, euro 50,3380 liradan güne başladı.
Dün doların satış fiyatı 42,7240 TL, euro satış fiyatı ise 50,1620 TL seviyesindeydi. Böylece her iki para biriminde de güne hafif yukarı yönlü bir açılış gerçekleşti.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Fed’in politika faizini sabit tutacağına yönelik güçlü beklentiler, dolar endeksi üzerinde destekleyici bir etki yarattı. Endeks dün %0,2 artışla 98,4 seviyesinde kapanırken yeni işlem gününde yatay bir görünüm dikkat çekiyor.
Avrupa borsalarında ise Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin gelişmeler nedeniyle karışık bir seyir izlendi. Piyasalar, Euro Bölgesi’nde ECB ile İngiltere’de BoE tarafından açıklanacak faiz kararlarına odaklanmış durumda.
BUGÜN PİYASALARI ETKİLEYECEK VERİLER
Analistlere göre günün öne çıkan ekonomik başlıkları şöyle:
- Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku
- TCMB PPK Toplantı Özeti
- Euro Bölgesi’nde ECB faiz kararı
- İngiltere’de BoE faiz kararı
- ABD’de enflasyon dahil yoğun veri gündemi
Bu verilerin döviz kurları üzerinde kısa vadeli etkiler yaratması bekleniyor.
Dolar bugün kaç lira?
Dolar serbest piyasada güne 42,7330 TL seviyesinden başladı.
Euro kaç TL oldu?
Euro açılışta 50,3380 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar yükselir mi, düşer mi?
Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler ve gün içi küresel veriler doların yönünde belirleyici olacak.
18 Aralık 2025 döviz kurları güne sınırlı artışlarla başlarken, hem dolar hem euro tarafında küresel gelişmelerin etkili olduğu bir görünüm öne çıkıyor. Yatırımcılar Fed, ECB ve BoE kararlarını yakından takip ederken piyasaların gün içindeki hareketliliği yüksek olabilir. Dövizde son fiyatları izlemek, güncel gelişmeler ışığında pozisyon almak açısından büyük önem taşıyor.