18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

18 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle bu akşam hangi programlar var?, hangi kanalda ne yayınlanıyor? gibi sorular Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Show TV’den TRT 1’e, ATV’den Star TV’ye kadar tüm kanalların detaylı yayın akışını tek bir sayfada bulabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Veliaht Yeni Bölüm 00:15 Kızılcık Şerbeti Tekrar 02:45 Rüya Gibi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Açıklama 20:00 Savaş Gemisi | Yabancı Sinema Teğmen Alex Hopper’ın dünyayı tehdit eden güçlü bir düşmana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. 22:30 Maç Önü . 23:00 Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi Mewa Arena’da oynanan grup karşılaşması canlı yayınlanıyor. 01:00 Teşkilat Vatan için görünmez olmaya hazır kahramanların mücadelesi. 03:30 Seksenler Nostaljik mahalle yaşamı. 04:15 Lingo Türkiye Kelimeleri tahmin ederek ödül kazanılan yarışma.

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Bölüm 00:00 Kıskanmak Dizi 02:45 Ben Leman Alt Yazılı 05:00 Kefaret Alt Yazılı 06:00 Karagül Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Mandıra Filozofu 22:30 Mandıra Filozofu 00:30 Yüce Thor 02:15 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar) 04:30 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Galatasaray - RAMS Başakşehir 22:50 Kuruluş Orhan (8. Bölüm) 01:30 Gözleri Karadeniz (16. Bölüm) 04:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm) 00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema 02:30 Hanım Köylü (Tekrar) 03:30 Söz (Tekrar) 05:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

Bu akşam TV’de hangi diziler var?

Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 gibi birçok popüler yapım ekranda.

Galatasaray’ın maçı hangi kanalda?

Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması bu akşam ATV ekranlarında saat 20:30’da yayınlanıyor.

Samsunspor'un maçı hangi kanalda?

Mainz 05 - Samsunspor karşılaşması TRT 1’de saat 23:00’te canlı yayınlanıyor.

18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı, her kanalda farklı bir içerik sunarak izleyicilere zengin bir akşam alternatifi oluşturuyor. Canlı maç yayınlarından yeni bölümlere, sinemalardan tekrar dizilerine kadar birçok seçenek arasından ilgi alanınıza göre tercih yapabilirsiniz.