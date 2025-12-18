18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

Bu akşam TV’de hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor ve maçın başlama saati kaç? Mainz 05 - Samsunspor karşılaşması saat kaçta ekrana gelecek ve TRT 1 yayın akışında başka hangi yapımlar yer alıyor? Tüm detaylar haberimizde.
18 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle bu akşam hangi programlar var?, hangi kanalda ne yayınlanıyor? gibi sorular Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Show TV’den TRT 1’e, ATV’den Star TV’ye kadar tüm kanalların detaylı yayın akışını tek bir sayfada bulabilirsiniz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Veliaht
|Yeni Bölüm
|00:15
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|02:45
|Rüya Gibi
|Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Açıklama
|20:00
|Savaş Gemisi | Yabancı Sinema
|Teğmen Alex Hopper’ın dünyayı tehdit eden güçlü bir düşmana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
|22:30
|Maç Önü
|.
|23:00
|Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi
|Mewa Arena’da oynanan grup karşılaşması canlı yayınlanıyor.
|01:00
|Teşkilat
|Vatan için görünmez olmaya hazır kahramanların mücadelesi.
|03:30
|Seksenler
|Nostaljik mahalle yaşamı.
|04:15
|Lingo Türkiye
|Kelimeleri tahmin ederek ödül kazanılan yarışma.
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|00:00
|Kıskanmak
|Dizi
|02:45
|Ben Leman
|Alt Yazılı
|05:00
|Kefaret
|Alt Yazılı
|06:00
|Karagül
|Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Mandıra Filozofu
|22:30
|Mandıra Filozofu
|00:30
|Yüce Thor
|02:15
|Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
|04:30
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|19:45
|Kupa Günlüğü
|20:30
|Galatasaray - RAMS Başakşehir
|22:50
|Kuruluş Orhan (8. Bölüm)
|01:30
|Gözleri Karadeniz (16. Bölüm)
|04:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
|00:30
|Yerli Dizi Tekrar / Sinema
|02:30
|Hanım Köylü (Tekrar)
|03:30
|Söz (Tekrar)
|05:00
|Kiralık Aşk (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm
|00:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
|Yeni Bölüm
|03:30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
Bu akşam TV’de hangi diziler var?
Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 gibi birçok popüler yapım ekranda.
Galatasaray’ın maçı hangi kanalda?
Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması bu akşam ATV ekranlarında saat 20:30’da yayınlanıyor.
Samsunspor'un maçı hangi kanalda?
Mainz 05 - Samsunspor karşılaşması TRT 1’de saat 23:00’te canlı yayınlanıyor.
18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı, her kanalda farklı bir içerik sunarak izleyicilere zengin bir akşam alternatifi oluşturuyor. Canlı maç yayınlarından yeni bölümlere, sinemalardan tekrar dizilerine kadar birçok seçenek arasından ilgi alanınıza göre tercih yapabilirsiniz.