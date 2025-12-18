Giriş / Abone Ol
18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bu akşam hangi programlar var?

Bu akşam TV’de hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor ve maçın başlama saati kaç? Mainz 05 - Samsunspor karşılaşması saat kaçta ekrana gelecek ve TRT 1 yayın akışında başka hangi yapımlar yer alıyor? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 18.12.2025 10:14
  • Giriş: 18.12.2025 10:14
  • Güncelleme: 18.12.2025 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
18 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle bu akşam hangi programlar var?, hangi kanalda ne yayınlanıyor? gibi sorular Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Show TV’den TRT 1’e, ATV’den Star TV’ye kadar tüm kanalların detaylı yayın akışını tek bir sayfada bulabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00VeliahtYeni Bölüm
00:15Kızılcık ŞerbetiTekrar
02:45Rüya GibiTekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramAçıklama
20:00Savaş Gemisi | Yabancı SinemaTeğmen Alex Hopper’ın dünyayı tehdit eden güçlü bir düşmana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
22:30Maç Önü.
23:00Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans LigiMewa Arena’da oynanan grup karşılaşması canlı yayınlanıyor.
01:00TeşkilatVatan için görünmez olmaya hazır kahramanların mücadelesi.
03:30SeksenlerNostaljik mahalle yaşamı.
04:15Lingo TürkiyeKelimeleri tahmin ederek ödül kazanılan yarışma.

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Halef: Köklerin ÇağrısıYeni Bölüm
00:00KıskanmakDizi
02:45Ben LemanAlt Yazılı
05:00KefaretAlt Yazılı
06:00KaragülDizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Mandıra Filozofu
22:30Mandıra Filozofu
00:30Yüce Thor
02:15Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
04:30Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
19:45Kupa Günlüğü
20:30Galatasaray - RAMS Başakşehir
22:50Kuruluş Orhan (8. Bölüm)
01:30Gözleri Karadeniz (16. Bölüm)
04:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
00:30Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30Hanım Köylü (Tekrar)
03:30Söz (Tekrar)
05:00Kiralık Aşk (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm
00:15Caner Taslaman ile Aklımdaki SorularYeni Bölüm
03:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

Bu akşam TV’de hangi diziler var?

Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 gibi birçok popüler yapım ekranda.

Galatasaray’ın maçı hangi kanalda?

Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması bu akşam ATV ekranlarında saat 20:30’da yayınlanıyor.

Samsunspor'un maçı hangi kanalda?

Mainz 05 - Samsunspor karşılaşması TRT 1’de saat 23:00’te canlı yayınlanıyor.

18 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı, her kanalda farklı bir içerik sunarak izleyicilere zengin bir akşam alternatifi oluşturuyor. Canlı maç yayınlarından yeni bölümlere, sinemalardan tekrar dizilerine kadar birçok seçenek arasından ilgi alanınıza göre tercih yapabilirsiniz.

