18 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen Programı Açıklandı!

18 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Günün en çok izlenen programı, güçlü performansıyla listenin zirvesine yerleşirken; diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında dikkat çekici bir sıralama oluştu. Özellikle “Halef: Köklerin Çağrısı” ile “Galatasaray – Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası” maçının çekişmesi izleyicilerin ilgisini topladı. 18 Aralık 2025 Perşembe reyting sonuçları, geçen haftaya oranla karşılaştırmalar ve ayrıntılı analizler şöyle:

18 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI – İLK 10 PROGRAM (5+ TÜM KİŞİLER)

Sıra Program Kanal Reyting (%) 1 Halef: Köklerin Çağrısı NOW 8.82 2 Galatasaray – Rams Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası) ATV 8.24 3 Esra Erol’da ATV 5.49 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4.92 5 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 4.60 6 Veliaht Show TV 4.49 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.39 8 ATV Ana Haber ATV 4.11 9 Gelin Kanal 7 3.50 10 MasterChef Türkiye TV8 2.92

VERİ KAYNIĞI: TİAK. Tabloya göre günün lideri, NOW TV’nin sevilen dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” oldu.

KARŞILAŞTIRMALI REYTİNG ANALİZİ

• Zirve Değişti: 11 Aralık’ın lideri Brann–Fenerbahçe karşılaşmasıydı

11 Aralık 2025’te TRT 1 ekranlarında yayınlanan Brann – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 9,74 reyting ile günün açık ara birincisi olmuştu. 18 Aralık’ta ise maç yayını olmaması zirveyi tekrar dizilere bıraktı.

• Halef: Köklerin Çağrısı yükselişte

11 Aralık’ta 6,72 reyting alan dizi, 18 Aralık’ta 8,82 ile güçlü bir artış göstererek günün lideri oldu.

• ATV’nin güç gösterisi

Müge Anlı, Esra Erol ve kupa maçı yayınlarıyla ATV, 18 Aralık listesinde ilk dört sıranın üçünü aldı. Bu sonuç, ATV’nin gündüz kuşağı ve spor yayınlarında istikrarını sürdürdüğünü gösteriyor.

• MasterChef ve Veliaht sıralamadaki yerini korudu

MasterChef Türkiye (2,92) önceki haftaya göre hafif düşüş yaşarken, Show TV'nin Veliaht dizisi 4.49 reytingle istikrarlı bir performans sergiledi.

18 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, günün reyting sonuçları açıklandı ve “Halef: Köklerin Çağrısı” 8,82 reyting ile birinci oldu.

Günün en çok izlenen programı hangisi oldu?

NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı günün açık ara lideri oldu.

Galatasaray – Başakşehir kupa maçı kaç reyting aldı?

ATV’de ekrana gelen karşılaşma 8.24 reyting ile günün ikinci sırasında yer aldı.

Müge Anlı ve Esra Erol listede nerede?

Müge Anlı 4.92 ile 4. sırada, Esra Erol ise 5.49 ile 3. sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?

TV8’in sevilen yarışması 2.92 reyting ile günün 10. programı oldu.

18 Aralık 2025 reyting sonuçları, hafta içi televizyon rekabetinin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Dizilerin, yarışma programlarının ve spor karşılaşmalarının yer aldığı listede, “Halef: Köklerin Çağrısı” günün birincisi olurken, ATV’nin güçlü yayın akışı sıralamada etkisini sürdürdü. Haftanın diğer günleri için reyting sonuçları ve ayrıntılı analizler haber merkezimizde olmaya devam edecek.