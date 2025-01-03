18 ay kaçan deprem davası sanıkları serbest bırakılmış!

Maraş’ın Onikişubat İlçesindeki Fazilet Apartmanı 6 Şubat 2023’teki depremlerde biri çocuk, 19 kişiye mezar oldu. Binanın giriş katındaki Akın Ekmek Fırını’nın sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı’nın yaptıkları tadilatla binanın yıkımına neden oldukları belirlendi.

Hazırlanan iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı’ya “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi.

Fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında 2023’ün temmuz ayında yakalama kararı çıkarılsa da 18 ay boyunca tutuklanmadı. 27 Aralık 2024’te ise dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Akın ve Ferihan Yağcı, Afyon’da teslim oldu.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Yağcı çifti ifadelerinde suçlamaları reddetti. Avukat Yaşar Kalaycı, Yağcı çiftinin tutuksuz yargılanmasını isterken Cumhuriyet Savcısı ise “Kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin toplanmaya devam etmesi nedeniyle sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini” istedi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Ancak Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti oy birliğiyle Yağcı çiftinin serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıkların 4 Şubat tarihinde duruşmaya katılmamaları halinde yeniden yakalama kararı çıkarılacağını da açıkladı.

FİRARİYKEN NOTERE GİTTİLER

Yakalama kararına rağmen Akın Yağcı’nın 23 Ağustos 2023’te, Ferihan Yağcı’nın ise 2 Kasım 2023’te Ankara 3’üncü Noter’de çocuklarına vekalet verdikleri ortaya çıkmıştı.

YIKILACAĞI BELLİYDİ!

Binaya zarar verildiği için bina sakinleri depremden önce Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Akın ve Ferihan Yağcı’ya dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019’da tadilatların binayı zayıflattığını vurgulayarak Akın ve Ferihan Yağcı’nın binayı eski haline getirmesine karar verdi. Fakat mahkemenin bu kararı uygulanmadı ve kararın uygulanıp uygulanılmadığını da denetleyen olmadı.