18 aydır kurşunun sahibi bulunamadı

Haber Merkezi

Cezaevinde Ahmet Göğün'ün yaralanmasına neden olan kurşunun nereden geldiği ve kime ait olduğu olayın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen bulunmadı.

Ahmet Göğün, itirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın ifadeleri gerekçe gösterilerek 28 Nisan 2023 tarihinde “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’ne konulan Göğün, 6 Ağustos 2023'te koğuş havalandırmasında oturduğu sırada, nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi ile yaralandı. Böbreğinden yaralanan Göğün, ilk olarak kampüs içerisindeki hastaneye, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Göğün, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine geri götürüldü ve sadece Huzur Karakolu'nda ifadesi alındı.

MA'nın haberine göre, Göğün, 5 Ekim 2023 tarihinde tahliye edildi. Tahliyeden 6 ay sonra yeniden ifade alınırken, aradan geçen süreye rağmen kurşunun kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilmedi.

Tahliye sonrası verdiği ifadeye değinen Göğün, "Burada şikâyetimiz işleme koydular. Cezaevinde verdiğimiz ifadenin işleme konulmadığını gördük. Aradan geçen zamana rağmen herhangi bir dönüş olmadı. Orada bulunan arkadaşların bir güvenliği yok" dedi.

BU NASIL CEZAEVİ?

Merminin şans eseri kafasına denk gelmediğine dikkati çeken Göğün, "Ayakta olmuş olsaydım, mermi hızını kaybetmemiş olsaydı, başıma gelmesiyle birlikte yaşamımı yitirebilirdim. Çekirdeği teslim etmemize rağmen sonuç çıkmadı. Düşünün yüksek güvenlikli cezaevi. Ancak içeriye kurşun girebiliyor. Bu nasıl bir cezaevidir? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Daha önce de kurşun gelmiş, ancak kimseye isabet etmemiş" diye konuştu.