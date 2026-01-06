‘18 bin köpek nasıl doğal yollarla öldü?’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan bakım evlerinde son 10 ayda 17 bin 790 köpeğin öldüğünün raporlara yansımasına yönelik tepkiler sürüyor.

Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi belediye önünde eylem gerçekleştirdi.

İnisiyatif üyesi Güliz Gündüz, “Soğuk hava deposunda köpeklerin canlı canlı poşetlendiği, can havliyle kaçan bir köpeğin perişan bir halde soğuk hava deposunda eksi derecelerde ölümü beklediği bir video yayımlandı.

Mansur Yavaş, olay hakkında soruşturma açtığını ve videonun Karataş Barınağı’na ait olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Ancak olay günü barınak önüne giden yaşam hakkı savunucuları ve olayı tespit edeceklerini bildikleri avukatlar içeri alınmadı, deliller karartıldı; vinçlerle kapatılan barınağın etrafında görüntü alınması engellenmeye çalışıldı” dedi.

Açıklamada, Demetevler Metrosu’nda, gönüllüler tarafından bakımı yapılan bir köpeğin görevliler tarafından öldürülmesine ilişkin şunlar söylendi:

“Adalete teslim edecek misiniz yoksa görev yerini bir süreliğine değiştirip bu katilleri koruyacak mısınız? 17 bin 790 köpeğin nasıl doğal yollarla öldüğünü açıklayacak mısınız?”