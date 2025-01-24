18 bin mağaza işçisi greve hazırlanıyor

Emek Servisi

ABD'de 18 bin Costco çalışanı sözleşme talepleri karşılanmadığı takdirde 31 Ocak'ta greve çıkacak. İşçilerin örgütlü olduğu Teamsters sendikası yaptığı açıklamada, patronun “rekor kıran kârlara” rağmen adil bir sözleşme teklifi sunmadığını ifade etti.

Teamsters Genel Başkanı Sean M. O'Brien açıklamasında “Costco'ya ilk günden itibaren üyelerimizin tarihi ve sektör lideri bir anlaşma olmadan 31 Ocak'tan sonra bir gün bile çalışmayacağını söyledik” dedi.

Costco Aralık ayında net satışların bir önceki yıla göre yüzde 9,9 arttığını bildirmişti. Costco patronu Ron Vachris geçen ay şirket hissedarlarına “Teamsters ile anlaşmaya varmak için adil ve zamanında bir sürece” odaklandığını iddia etmişti.