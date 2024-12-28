18 bin yapı çürük

23 Aralık’ta düzenlenen kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için briket evler yapın” talimatı verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Suriye’de Türkiye tarafından 8 bin 103 briket ev yapılacağı öğrenildi. Bu evlerin tamamlanmasının ardından Türkiye tarafından inşa edilen briket evlerin toplam sayısının 116 bin 860’a ulaşacağı bildirildi.

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılı itibarıyla uyguladığı sınır politikasıyla Türkiye’ye yönelik düzensiz göçü engelleyemeyen AKP’nin Suriye’ye yönelik briket ev hazırlığı, gözleri ülke içindeki hanelerin durumuna çevirdi. İktidar, Suriyelilerin ülkesine dönmesi için milyarlarca lira kaynak kullanmaya hazırlanırken Türkiye’deki on binlerce hanenin adeta döküldüğü belirlendi.

BARINMA EN BÜYÜK SORUN

BirGün, Türkiye’deki barınma sorununun kangren halini aldığını gözler önüne seren barınma yardımı verilerine mercek tuttu.

Türkiye'de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yurttaşın barınma ihtiyacını da olumsuz etkiledi. İğneden ipliğe hemen her şeye yapılan zamlarla birlikte ev kiraları da astronomik boyuta ulaştı. Milyonlarca yurttaş, yüksek kiralar nedeniyle konut sorunuyla karşı karşıya bırakıldı.

HANE SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı saraylarına yapılan fahiş harcamalar ve çılgın projelerin müteahhitlerine yapılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst ederken yurttaş, ekonomik krizin yükü ile karşı karşıya kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” verisi, Suriye’de binlerce briket ev hazırlığında olan AKP Türkiye'sinde 18 bine yakın hanenin, “Oturulamayacak derecede eski ve bakımsız” olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığa bağlı ekipler Ocak-Ekim 2024 dönemindeki saha taramaları sonucunda, oturulamayacak derecede eski ve bakımsız binlerce hane tespit etti. Belirlenen haneler, “Barınma yardımı” programı kapsamına alındı. Ocak 2024’te 2 bin 664 olan barınma yardımı yapılan hane sayısı, ekim ayı itibarıyla 17 bin 666’ya kadar yükseldi.

YOKSULLUĞA SIVA

Oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu tespit edilen haneler için yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ocak-ekim döneminde yoksul hanelere, “Evlerini oturulabilecek duruma getirmeleri” için 259 milyon 749 bin TL’lik yardım yapıldı.

HER YIL ON BİNLERCE HANE

Oturulamayacak derecede eski olduğu için barınma yardımı yapılan hane sayısında yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti.

2019-2024 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 22.413

• 2020: 23.498

• 2021: 30.363

• 2022: 26.688

• 2023: 20.846

• 2024 (Ocak-Ekim): 17.666