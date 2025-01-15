18 çocuğu istismar etti: Bunun hesabını kim verecek!

Her geçen gün tartışmalı yargı kararlarına bir yenisi ekleniyor. Çocuk istismarıyla suçlanan sanıklar için skandal beraat kararları verilmeye devam ediyor. Sivas’ın Altınyayla İlçesine bağlı Doğupınar Köyündeki Osman Keskin Ortaokulu’nda görevli hizmetli Mustafa Tuç, 2015 yılına kadar çok sayıda çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Osman Bağlama çocukların sesi oldu. Önce birkaç öğrenci, Bağlama'ya yaşadıklarını anlattı. Bağlama araştırdığında da çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığını öğrendi ve Aile Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede yaşananları bir bir anlattı.

‘FOTOĞRAFLARA BAKIYORDU’

Olay savcılığa yansıdı. Savcılık, önce çocukları cinsel istismara maruz bıraktığı belirtilen hizmetli Mustafa Tuç hakkında “Takipsizlik” kararı verdi. 2017 yılında ise takipsizlik kararı kaldırıldı. Çocuklar ifadelerinde Tuç’un kendilerini nasıl istismar ettiğini anlattı. Hatta çocuklar, “Tuç’u koridorları temizlerken çıplak kadın fotoğrafına bakarken bile görüyorduk” dedi.

Mustafa Tuç, 2015 yılına kadar çok sayıda çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Çocuklar verdikleri ifadelerde Tuç’un kendilerini okulda çeşitli zamanlarda birçok kez istismara maruz bıraktığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Bazı çocuklar Tuç’un 5-10 defa istismarına maruz kaldığını belirtti. Çocuk İzlem Merkezi’nde görevli uzmanlar da “Çocuklar doğru söylüyor" diye rapor hazırladı.

Yargılama sürecinde birçok çocuğun ailesinin Tuç’un yakınları tarafından tehdit edildiği için şikâyetlerini geri çektiği iddia edildi. Savcı, 2018 yılında hazırladığı iddianamede, “Suç zincirleme şekilde işlendi ama sarkıntılık düzeyinde” dedi.

2 Şubat 2021 tarihinde Tuç’a 26 yıl hapis cezası verildi. Ancak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi 23 Haziran 2022’de kararı bozdu ve Tuç, Şarkışla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başladı.

EVLADI GİBİ GÖRÜYORMUŞ

Tuç ifadesinde, “Çocukları evlatlarım gibi görüyorum. Onlara karşı bir herhangi bir eylemim olmadı, suçsuzum” dedi. bu arada geçen sürede reşit olan az sayıdaki çocuk şikâyetini geri çekmeyerek mahkemede yaşadıklarını yeniden anlattı.

HAKİMDEN SKANDAL KARAR

Savcı yine Tuç için ceza istedi. Ancak Şarkışla 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Melike Aykul, “Sanığın eylemlerine dair kamera kaydı ve tanık yok. Mağdurla sanık arasındaki irtibat cinsel arzuları tatmine yönelik değil” dedi. Hakim Aykul, 26 Kasım 2024 tarihinde “Tuç’un suçu işlediği sabit değil” ifadeleriyle tüm çocukların iddiaları hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

Çocukların sesi olan sosyal bilgiler öğretmeni Osman Bağlama ise yaşananları şöyle anlattı:

“Ben 2012 ile 2015 yılları arasında Doğupınar Köyü'nde ücretli öğretmenlik yaptım. 2012’de öğretmenlik görevime başladığımda Murat D. isimli okul müdürü okula güvenlik kamerası taktırdı, sonrasında öğretmenleri toplayarak okulun hizmetlisi olan Mustafa Tuç'un ‘Çocukları taciz ettiğini ve okulun kör noktalarına dikkat etmemiz gerektiğini’ söyledi.

Bahçede olduğum sırada 7-8 öğrenci gelerek hizmetli Mustafa'nın kendilerini kamera bulunmayan yerlerde elle taciz ettiğini söylediler. Yine bir gün bahçede öğrencilerle kartopu oynadığımız sırada kız öğrencilerden bir tanesi sınıfa gidip eldivenlerini alacağını söyledi, ben de Mustafa'dan şüphelendiğim için öğrencinin peşinden gittim. Mustafa sınıftaydı ve öğrenciye dokunuyordu, beni görünce uzaklaştı, Mustafa hangi öğretmene yakalansa onun hakkında asılsız isnatlarla iftirada bulunuyordu, sonrasında diğer öğretmenlerle birlikte Mustafa Tuç'un eylemleri yönüyle dilekçe yazıp Milli Eğitim'e gönderdik, Mustafa bunun sorumlusu olarak beni görmüş, bu dönemde okul müdürü Murat, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçmişti, okula gelerek Mustafa'nın durumunun kötü olduğunu, eşi ve çocuklarını köye gönderdiğini söyleyerek dilekçemizi geri çekmemiz hususunda telkinde bulundu, bayan öğretmenler ise kendisine tepki gösterdi.

Mustafa bu dönemde okulumuzdaki görevinden alınmıştı. Ancak sonra ailemle ilgili çeşitli dedikodular çıkarmaya başlamış. Ücretli öğretmenlikte yaz aylarında gelir elde edemediğim için Kayseri iline taşınmaya karar verdim ve taşındık, bir kaç özel okulla görüştüm ancak ücreti az olduğu için koleje başlamadım, petrol istasyonunda pompacı olarak işe girdim, bir süre sonra ise bir kolejle anlaşıp oraya geçtim. Gaziantep'e atandım ve göreve başladım. 2019 yılı Ağustos ayında bana Şarkışla Adliyesi'nden tanık sıfatıyla davetiye geldi, ifademi verdim, Mustafa'nın oğlu beni tanıklık yapmam halinde öldüreceğinden bahisle tehdit etti ancak ben buna rağmen ifademi verdim.”

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

İftira ve dedikodular Osman Bağlama’nın peşini bırakmadı. Altınyayla’ya yeniden dönen Bağlama’ya bir şahıs saldırdı. Sopayla karşılık veren Bağlama, 20 Ağustos 2023’te “Kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Yaklaşık 9 ay cezaevinde kalan, toplam 5 yıl 15 ay hapis cezası alan Bağlama öğretmenlikten de atıldı.