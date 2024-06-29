18 Haziran hangi burç? 18 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Haziran hangi burç sorusu ise 18 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 18 Haziran hangi burç? İşte 18 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

18 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 18 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 18 Haziran hangi burç? İşte 18 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

18 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

18 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

18 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

18 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 18 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 18 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 18 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 18 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

18 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1332 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (ö. 1391)

1517 - Ōgimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. İmparatoru (ö. 1593)

1799 - William Lassell, bir İngiliz tüccar ve gök bilimci (ö. 1880)

1812 - Ivan Goncharov, Rus gazeteci ve yazar (ö. 1891)

1833 - Manuel del Refugio González Flores, Meksikalı askerî general ve liberal politikacı (ö. 1893)

1840 - Frances Ann Stewart, Avustralya asıllı Yeni Zelandalı aktivist (ö. 1916)

1845 - Charles Louis Alphonse Laveran, Fransız doktor (ö. 1922)

1868 - Miklós Horthy, Macar asker ve siyasetçi (ö. 1957)

1882 - Georgi Dimitrov, Bulgar siyasetçi (ö. 1949)

1884 - Édouard Daladier, Fransız siyasetçi (ö. 1970)

1886 - George Mallory, İngiliz dağcı (ö. 1924)

1901 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Rus İmparatorluğu Çar II. Nikolay'ın ve eşi Aleksandra Fyodorovna'nın en küçük kızıdır (ö. 1918)

1907 - Frithjof Schuon, Tradisyonalizm akımının kurucusu metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi (ö. 1998)

1913 - Robert Mondavi, Amerikan şarap yapımcısı (ö. 2008)

1918 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (ö. 2013)

1918 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1920 - Lode Van Den Bergh, Belçikalı yazar ve eğitimci (ö. 2020)

1924 - George Mikan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur (ö. 2005)

1926 - Philip B. Crosby, Amerikalı kalite uzmanı (ö. 2001)

1927 - Paul Eddington, İngiliz oyuncu (ö. 1995)

1929 - Jürgen Habermas, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci

1931 - Fernando Henrique Cardoso, Brezilyalı sosyolog ve siyasetçi

1932 - Dudley Herschbach, Amerikalı kimyager

1933 - Nusret Pezeşkiyan, İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist (ö. 2010)

1936 - Denny Hulme, Yeni Zelandalı eski Formula 1 pilotu (ö. 1992)

1936 - Ronald Venetiaan, Surinamlı öğretmen ve siyasetçi

1937 - Jay Rockefeller, Amerikalı politikacı

1937 - Bruce Trigger, Kanadalı akademisyen, arkeolog, antropolog ve etnotarihçi

1940 - Mirjam Pressler, Alman roman yazarı ve çevirmen (ö. 2019)

1941 - Tekin Aral, Türk karikatürist (ö. 1999)

1941 - Roger Lemerre, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1942 - Roger Ebert, Amerikalı film eleştirmeni ve senaryo yazarı (ö. 2013)

1942 - Paul McCartney, İngiliz şarkıcı ve The Beatles'ın üyesi

1942 - Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı

1943 - Raffaella Carrà, İtalyan şarkıcı ve oyuncu

1944 - Salvador Sánchez Cerén, El Salvadorlu Politikacı

1944 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2005)

1946 - Fabio Capello, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör

1947 - Hanns Zischler, Alman oyuncu

1948 - İlhan Şeşen, Türk müzisyen ve oyuncu

1949 - Peggy Lukac, ABD doğumlu Alman oyuncu

1949 - Jarosław Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Başbakan

1949 - Lech Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1952 - Isabella Rossellini, İtalyan oyuncu

1958 - Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu

1959 - Aline Kiner, Fransız kadın gazeteci ve roman yazarı (ö. 2019)

1964 - Hüseyin Köroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)

1972 - Anu Tali, Estonyalı orkestra şefi

1974 - Kenan İmirzalıoğlu, Türk aktör

1974 - Vincenzo Montella, İtalyan eski millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Alana de la Garza, Amerikalı aktris

1976 - Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı

1976 - Maksim Galkin, Rus tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu

1976 - Blake Shelton, Amerikalı country müzik müzisyeni, şarkıcı ve söz yazarı

1977 - Kaja Kallas, Estonyalı Politikacı

1978 - Sarah Adler, Fransız oyuncu

1981 - Marco Streller, İsviçreli eski futbolcu

1982 - Nadir Belhadj, Cezayirli futbolcu

1982 - Marco Borriello, İtalyan futbolcu

1985 - Matías Abelairas, Arjantinli futbolcu

1986 - Richard Gasquet, Fransız tenisçi

1986 - Richard Madden, İskoç oyuncu

1986 - Meaghan Rath, Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu

1987 - Omar Arellano, Meksikalı futbolcu

1987 - Ezgi Asaroğlu, Türk oyuncu

1988 - İslam Slimani, Cezayirli millî futbolcu

1989 - Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcu

1991 - Willa Holland, Amerikalı oyuncu ve model

18 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

18 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

18 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

18 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

18 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 18 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

18 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

18 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

18 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

18 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 18 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.