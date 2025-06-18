18 Haziran Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

18 Haziran 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 18 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

18 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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