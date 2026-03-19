18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” operasyonlarında 5,3 milyar TL işlem hacmine sahip 118 şüphelinin yakalandığını, 67’sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığı, 67’sinin tutuklandığı, 40’ı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla yurttaşları dolandırdıklarının tespit edildiği aktarıldı.