18 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Günün en çok izlenen programı açık ara zirvede!

18 Kasım 2025 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta ara tatil nedeniyle düşüş yaşayan dizi ve programlar bu hafta yeniden yükselişe geçerken, ekranlarda adeta rekabetin nabzı yükseldi. Ancak tüm yapımlar arasında öyle bir program vardı ki rakiplerine açık ara fark atarak zirveyi kimseye bırakmadı. İşte 18 Kasım Salı gününün en çok izlenen yapımları ve reyting sıralaması…

18 KASIM 2025 SALI REYTİNG SIRALAMASI – İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 İspanya–Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 13,48 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,20 3 Mehmed Fetihler Sultanı 5,11 4 Kıskanmak 4,68 5 Esra Erol’da 4,57 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,02 7 Bahar 3,87 8 Kral Kaybederse 3,76 9 Masterchef Türkiye 3,33 10 Kanal D Ana Haber 3,01

Veri Kaynağı: TİAK

İSPANYA–TÜRKİYE MAÇI ZİRVEYİ SALLADI

TV8 ekranlarında yayınlanan İspanya–Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, 13,48 reytinge ulaşarak günün mutlak lideri oldu. Futbol heyecanı, Salı akşamı ekranlarda adeta fırtına gibi esti. Bu oran, yalnızca günün değil haftanın da en yüksek reytinglerinden biri olarak kayıtlara geçti.

DİZİLER REYTİNGLERDE YENİDEN YÜKSELİŞTE

Dizilerde de dikkat çeken artışlar yaşandı. ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,20 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti. TRT 1’in tarihi türdeki yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ise yarım puanı aşan artışıyla 5,11 reyting elde ederek üçüncülüğe yükseldi.

Now TV’nin sevilen dizisi Kıskanmak yarım puanlık artışla 4,68 reytinge ulaşıp dördüncü sırada yer aldı. Show TV’nin popüler dizisi Bahar, hafif oranlı artışla 3,87 reyting elde ederek yedinci sırada konumlandı. Star TV’nin dram yapımı Kral Kaybederse ise 3,76 reyting ile sekizinci basamağa yerleşti.

Günün en çok izlenen haber bülteni, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu ve 4,02 reyting ile altıncı sırada kendine yer buldu. ATV’nin dizisi Gözleri Karadeniz ise Top 10 dışında kaldı.

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Günün lideri: İspanya–Türkiye karşılaşması – 13,48 reyting

– 13,48 reyting En çok izlenen dizi: Mehmed Fetihler Sultanı – 5,11 reyting

– 5,11 reyting En çok izlenen sabah programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,20 reyting

– 5,20 reyting En çok izlenen haber bülteni: Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 4,02 reyting

Günün en çok izlenen yapımı ne oldu?

Günün en çok izlenen yapımı, 13,48 reyting alan İspanya–Türkiye futbol karşılaşması oldu.

En çok izlenen dizi hangisi?

Reytinglere göre en çok izlenen dizi, 5,11 reyting alan Mehmed Fetihler Sultanı oldu.

Müge Anlı kaç reyting aldı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,20 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.

Masterchef Türkiye kaçıncı sırada?

Masterchef Türkiye, 3,33 reytingle günü 9. sırada tamamladı.

Hangi haber bülteni daha çok izlendi?

4,02 reytingle Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

19 Kasım 2025 reyting sonuçları, futbolun ekranlarda ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. İspanya–Türkiye karşılaşması açık ara zirvede yer alırken, diziler ve haber programları da güçlü performanslarıyla listede yer buldu. Rekabetin giderek kızıştığı televizyon ekranlarında, önümüzdeki haftalarda dengelerin nasıl değişeceği büyük merak konusu.