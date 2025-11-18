18 Kasım 2025 Salı Güncel Döviz Kurları: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL?

Finans piyasalarında hareketli bir güne giriş yapılırken, yatırımcıların en çok merak ettiği konular Dolar kuru, Euro kuru ve Sterlin kuru oldu. Özellikle USD/TL, EUR/TL ve GBP/TL canlı fiyatları, hem bireysel yatırımcılar hem de dövizle işlem yapan işletmeler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Amerikan Doları bugün ne kadar? 1 Euro kaç TL? İngiliz Sterlini kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü saat 09:22 itibarıyla banka döviz alış satış fiyatları ve güncel döviz kurları canlı tablo ile son durum.

DÖVİZ KURLARI CANLI TABLO (18 KASIM 2025 - 09:22)

Döviz Cinsi Banka Alış Banka Satış Değişim Oranı USD - Amerikan Doları 41,3780 42,7280 % -0,26 EUR - Avrupa Para Birimi 47,9900 49,5560 % -0,17 GBP - İngiliz Sterlini 54,4570 56,2340 % -0,21 Gümüş (Gram) 66,5780 67,9590 % -1,03 Altın (Gram) 5378,6850 5498,3690 % -0,66 CHF - İsviçre Frangı 52,0900 53,7900 % 0,01 AUD - Avustralya Doları 26,8150 27,6900 % -0,42 CAD - Kanada Doları 29,4420 30,4030 % -0,29 CNY - Çin Yuanı 5,6964 6,1357 % -0,35 DKK - Danimarka Kronu 6,4259 6,6356 % -0,17 JPY - Japon Yeni (100) 26,6770 27,5480 % -0,17 NOK - Norveç Kronu 4,0917 4,2252 % -0,25 SAR - Suudi Riyali 10,9900 11,4390 % -0,26 SEK - İsveç Kronu 4,3645 4,5069 % -0,25

Güncel dolar fiyatı banka satışta 42,72 TL seviyesinde işlem görürken, güncel euro fiyatı 49,55 TL’ye, güncel sterlin fiyatı ise 56,23 TL’ye kadar yükseldi. Özellikle sterlin dolar paritesi ve dolar euro paritesi takip eden yatırımcılar için piyasa bugün kritik bir görünüm sunuyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Döviz kurlarını etkileyen temel faktörler şunlardır:

Merkez Bankası faiz kararları

Küresel ekonomik gelişmeler

Jeopolitik riskler

Enflasyon ve büyüme verileri

Arz-talep dengesi ve yatırımcı davranışı

Bu nedenle yatırımcılar, dolar alınır mı, euro alınır mı, sterlin alınır mı gibi sorulara yanıt ararken piyasa analistlerinin dolar analizi, euro analizi ve sterlin analizi raporlarını takip ediyor.

ALTIN İLE DÖVİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Altın kuru, döviz kurlarıyla sıkı bir ilişki içerisindedir. Özellikle dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarında düşüşe yol açabilir. Çünkü altın dolar cinsinden işlem gördüğü için dolara olan talep arttığında altın değer kaybeder. Bu durum, son günlerde ons altın ve gram altın fiyatlarında da görüldü.

Altın fiyatları canlı olarak takip edilirken yatırımcılar, altın düşer mi, altın çıkar mı, altın fiyatları son durum ve altın yorumları gibi terimlerle analiz arayışlarını sürdürüyor.

1 Dolar kaç TL oldu?

18 Kasım 2025 itibarıyla 1 Dolar banka satış fiyatı 42,7280 TL’dir.

1 Euro kaç TL?

Avrupa Para Birimi Euro, banka satışta 49,5560 TL seviyesindedir.

İngiliz Sterlini kaç TL?

Sterlin kuru banka satışta 56,2340 TL olarak işlem görmektedir.

Dolar yükselir mi, düşer mi?

Doların yönünü etkileyen başlıca faktörler faiz politikaları, küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerdir.

Döviz alınır mı?

Kısa vadede dalgalanma riski olsa da uzun vadeli yatırım kararları için kur analizi yapmak önemlidir.

18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla canlı döviz kurları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini özelinde sınırlı düşüşler gösterirken, piyasalar Merkez Bankası kararlarına odaklanmış durumda. Döviz yatırımı yapmadan önce USD/TL, EUR/TL ve GBP/TL grafiklerini takip etmek ve güncel analist yorumlarını değerlendirmek büyük önem taşır.